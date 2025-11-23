Новшество на дорогах: красная сигнальная полоса вдоль трассы появилась в Карагандинской области
Впервые в республике на обочину дороги нанесли красную сигнальную полосу, которая хороша видна в темное время суток, передает Kazinform со ссылкой на сайт Polisia.kz.
— Сегодня мы вместе с дорожными специалистами провели проверку и приступили к установке предупреждающих знаков на аварийно-опасных участках. Впервые в республике, в Карагандинской области, мы нанесли красную сигнальную полосу на обочину дороги. Этот элемент появился на трассе Караганда–Каркаралы, где ранее произошла тяжелая авария с участием двух автомобилей, унесшая жизни пяти человек. Красная полоса хорошо видна в темное время суток и привлекает внимание водителей, кроме того, в зимнее время она хорошо видна под снежным покровом. С момента ее нанесения на данном участке не зарегистрировано ни одного ДТП, — отметил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров.
Он подчеркнул, что в зимний период вопросы безопасности дорожного движения требуют особого контроля. Закрытие дорог при ухудшении погоды и обеспечение безопасного движения остаются первоочередными задачами.
— Для этого на республиканских трассах мы установили крупные информационные экраны, отображающие погодные условия в разных районах области. Например, если в Темиртау дорога закрыта, то, чтобы избежать заторов, движение может быть ограничено и в Балхаше. При этом если там ясная погода, на экранах отображается подробная информация, чтобы у водителей не возникало недопонимания. Кроме того, по нашему предложению на трассах появились электронные знаки ограничения скорости. Они автоматически регулируют скоростной режим в зависимости от погоды: при ухудшении условий максимальная скорость снижается со 140 до 80–60 км/ч, а данные меры должны предупреждать водителей о том, что на дорогах может быть ледяной покров или снежные заносы, — пояснил Каиров.
Специалисты отмечают, что подобные проверки и профилактические меры будут продолжены и в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что отремонтирован участок республиканской трассы А16 «Жезказган — Петропавловск».