Новоселье отметят 6 тыс. семей в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области в этом году завершится строительство 97 многоэтажных жилых домов, новоселье отметят 6 тыс. семей. Из всех источников финансирования до конца года будет введено 855 тыс. кв. м жилья (5 тыс. 935 квартир). Это равно размеру более 100 футбольных полей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Жилье строится в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

С начала года в Казахстане сдано 7,7 млн квадратных метров жилья. Самый высокий показатель приходится на Туркестанскую область. Об этом сегодня было сказано на заседании Правительства.

С начала года введено в эксплуатацию 365,8 тыс. кв. метров жилья. План перевыполнен на 61,6 тыс. кв. метров, на 122,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом объем строительных работ в Туркестанской области за семь месяцев составил 150 млрд тенге.

В регионе высокие темпы строительства. Основная часть жилья строится в Туркестане. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев согласно ежедневному рабочему графику ознакомился с ходом строительства ряда многоэтажных жилых домов в административно-деловом центре и встретился с подрядчиками.

Квартиры здесь предоставляются на продажу, на кредитной основе, а также семьям, стоящим в очереди. Ознакомившись со строительством домов, аким области поручил подрядным организациям уделить особое внимание качеству. Подчеркнув, что инфраструктура жилых домов, электричество, отопление должны соответствовать требованиям, глава региона отметил, что качество строительства находится на жестком контроле.

«Не забывайте, какая огромная ответственность лежит на вас за качество строительства. Стройте, как для себя. Дома должны быть построены качественно и сданы в соответствии с графиком. Необходимо принять во внимание критику, замечания и уделить особое внимание благоустройству вокруг домов. Наряду с газоном, деревья должны быть засеяны и своевременно подстроены», - сказал Умирзак Шукеев.



