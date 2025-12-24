Новогодний стол без риска: как избежать пищевых отравлений
В преддверии новогодних праздников в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напомнили о мерах предосторожности, которые помогут избежать пищевых отравлений, передает корреспондент агентства Kazinform.
Специалисты отмечают, что в новогодние дни резко возрастает количество посетителей в объектах общественного питания, а праздничный стол традиционно включает салаты, мясные и рыбные блюда, кондитерские изделия. При большом объеме приготовления и длительном хранении готовых продуктов риск пищевых отравлений значительно увеличивается.
По данным специалистов, наиболее частыми причинами отравлений в праздничный период становятся недостаточно термически обработанные мясо и рыба, салаты с майонезом, готовые блюда, а также скоропортящиеся продукты, длительное время находившиеся при комнатной температуре.
Симптомы отравления, как правило, развиваются быстро и включают:
- тошноту;
- рвоту;
- боли в животе, диарею;
- головокружение, слабость.
Эти признаки могут появиться через несколько часов после употребления небезопасной пищи и сохраняться 1-2 дня.
В тяжелых случаях возможны повышение температуры и обезвоживание, при которых необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Врачи подчеркивают, что продукты нужно хранить в холодильнике при температуре +2…+4 °C, не оставлять готовые блюда при комнатной температуре более 2-3 часов, а любые подозрительные продукты лучше не употреблять.
Салаты с майонезом, мясные и рыбные блюда должны храниться только в холодильнике и подаваться на стол непосредственно перед употреблением.
Недостаточная термическая обработка мяса и рыбы также представляет серьезную опасность, поэтому кебаб, стейк, курицу или рыбу необходимо полностью прожаривать или проваривать, избегая контакта сырой и готовой пищи.
Кроме того, скоропортящиеся кондитерские изделия — торты, пирожные, кремовые десерты следует хранить исключительно в охлажденном виде, проверяя сроки годности и качество продукции.
В ДСЭК Алматы также напомнили, что объекты общественного питания обязаны строго соблюдать санитарные нормы:
- разделять хранение сырой и готовой продукции;
- контролировать исправность холодильного оборудования;
- соблюдать правила личной гигиены персонала;
- следить за качеством и сроками годности продуктов.
Специалисты подчеркивают, что соблюдение простых правил пищевой безопасности поможет сохранить здоровье и встретить Новый год в хорошем настроении без неприятных последствий.
Ранее сообщалось, что в Алматы будет усилена готовность коммунальных служб к новогодним праздникам.