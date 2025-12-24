РУ
    20:35, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новогодний стол без риска: как избежать пищевых отравлений

    В преддверии новогодних праздников в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напомнили о мерах предосторожности, которые помогут избежать пищевых отравлений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Специалисты отмечают, что в новогодние дни резко возрастает количество посетителей в объектах общественного питания, а праздничный стол традиционно включает салаты, мясные и рыбные блюда, кондитерские изделия. При большом объеме приготовления и длительном хранении готовых продуктов риск пищевых отравлений значительно увеличивается.

    По данным специалистов, наиболее частыми причинами отравлений в праздничный период становятся недостаточно термически обработанные мясо и рыба, салаты с майонезом, готовые блюда, а также скоропортящиеся продукты, длительное время находившиеся при комнатной температуре.

    Симптомы отравления, как правило, развиваются быстро и включают:

    • тошноту;
    • рвоту;
    • боли в животе, диарею;
    • головокружение, слабость.

    Эти признаки могут появиться через несколько часов после употребления небезопасной пищи и сохраняться 1-2 дня.

    В тяжелых случаях возможны повышение температуры и обезвоживание, при которых необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

    Врачи подчеркивают, что продукты нужно хранить в холодильнике при температуре +2…+4 °C, не оставлять готовые блюда при комнатной температуре более 2-3 часов, а любые подозрительные продукты лучше не употреблять.

    Салаты с майонезом, мясные и рыбные блюда должны храниться только в холодильнике и подаваться на стол непосредственно перед употреблением.

    Недостаточная термическая обработка мяса и рыбы также представляет серьезную опасность, поэтому кебаб, стейк, курицу или рыбу необходимо полностью прожаривать или проваривать, избегая контакта сырой и готовой пищи.

    Кроме того, скоропортящиеся кондитерские изделия — торты, пирожные, кремовые десерты следует хранить исключительно в охлажденном виде, проверяя сроки годности и качество продукции.

    В ДСЭК Алматы также напомнили, что объекты общественного питания обязаны строго соблюдать санитарные нормы:

    • разделять хранение сырой и готовой продукции;
    • контролировать исправность холодильного оборудования;
    • соблюдать правила личной гигиены персонала;
    • следить за качеством и сроками годности продуктов.

    Специалисты подчеркивают, что соблюдение простых правил пищевой безопасности поможет сохранить здоровье и встретить Новый год в хорошем настроении без неприятных последствий.

    Ранее сообщалось, что в Алматы будет усилена готовность коммунальных служб к новогодним праздникам.

