Новогоднее обращение Президента – впервые в эфире радио Jibek Joly

Радио «Jibek Joly» начало вещание 1 мая 2025 года и уже успело заявить о себе как о новой информационно‑развлекательной платформе, объединяющей в себе политику, экономику, культуру и музыку. В эфире регулярно звучат песни вживую — с инструментальным сопровождением или минус-аранжировкой, что делает формат уникальным для Казахстана.

В праздничной программе радиостанции — интересные ток-шоу, творческие коллаборации, и, конечно, современная отечественная музыка. В первых числах января слушатели Jibek Joly смогут стать участниками неожиданного творческого проекта. Это ток-шоу, которое объединило представителей разных сфер — религии, музыки и журналистики: в одной студии соберутся Торегали Тореали, Нурлан имам и Ляйла Султанкызы.

В новый год радиостанция вступает с грандиозными планами: провести Open Air концерт и продолжить музыкальную политику, основанную на современных хитах не только казахстанской эстрады, но и исполнителей из стран Центральной Азии и тюркоязычного мира. В эфире звучат песни кыргызских, узбекских, турецких и татарских артистов, а поздравления транслируются на разных языках региона.

Основная аудитория Jibek Joly — активные и социально вовлеченные жители Астаны в возрасте 30–40 лет. Это люди, которые следят за политикой, интересуются культурными событиями и предпочитают современную музыку новой волны.