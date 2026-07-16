Нового премьер-министра выбрали в Украине
Верховная Рада назначила Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ukrinform.ua.
За кандидатуру Корецкого, внесенную президентом Украины Владимиром Зеленским, на заседании парламента проголосовали 289 народных депутатов.
На посту главы правительства Корецкий сменил Юлию Свириденко, которая занимала должность премьера в течение года — с 17 июля 2025 года.
До этого назначения Сергей Корецкий являлся главой правления НАК «Нафтогаз Украины».
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку автоматически ушел весь состав правительства.