Нового премьер-министра выбрали в Украине

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ukrinform.ua .

За кандидатуру Корецкого, внесенную президентом Украины Владимиром Зеленским, на заседании парламента проголосовали 289 народных депутатов.

На посту главы правительства Корецкий сменил Юлию Свириденко, которая занимала должность премьера в течение года — с 17 июля 2025 года.

До этого назначения Сергей Корецкий являлся главой правления НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку автоматически ушел весь состав правительства.