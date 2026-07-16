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    Нового премьер-министра выбрали в Украине

    Верховная Рада назначила Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ukrinform.ua.

    Нового премьер-министра выбрали Украины
    Фото: ukrinform.ua

    За кандидатуру Корецкого, внесенную президентом Украины Владимиром Зеленским, на заседании парламента проголосовали 289 народных депутатов.

    На посту главы правительства Корецкий сменил Юлию Свириденко, которая занимала должность премьера в течение года — с 17 июля 2025 года.

    До этого назначения Сергей Корецкий являлся главой правления НАК «Нафтогаз Украины».

    Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку автоматически ушел весь состав правительства.

    Украина В мире
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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