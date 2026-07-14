Правительство Украины ушло в отставку

Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку автоматически ушел весь состав правительства, передает Kazinform со ссылкой на Ukrinform .

За соответствующее решение проголосовали 258 депутатов.

Выступая в парламенте перед голосованием, Юлия Свириденко поблагодарила депутатов и государственные органы за сотрудничество, президента Украины — за доверие, граждан страны — за поддержку и труд.

Она отметила, что правительство сосредоточилось на поддержке населения, обеспечении работы энергетики, образования, транспорта, здравоохранения и жилищной сферы, а также помощи внутренне перемещенным лицам.

Вместе с премьер-министром полномочия сложили первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль, вице-премьеры и главы министерств.

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук поблагодарил Юлию Свириденко за работу и отметил взаимодействие парламента с правительством в течение прошедшего года.

По данным Ukrinform, голосование по назначению нового состава правительства ожидается 16 июля. До этого времени обязанности главы Кабинета министров будет исполнять Денис Шмыгаль.

Юлия Свириденко была назначена премьер-министром Украины 17 июля 2025 года.