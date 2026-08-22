Нового начальника Департамента по делам обороны назначили в ВКО

До назначения в регион он работал в Северо-Казахстанской области, а ранее служил в Генеральном штабе Вооруженных сил РК.

На новую должность Жасулан Найманов назначен приказом министра обороны Республики Казахстан.

Военную службу новый руководитель департамента начал в 2009 году с должностей командира взвода и заместителя командира роты. В дальнейшем значительная часть его карьеры была связана с мобилизационной работой, комплектованием и организацией призыва.

Службу проходил в Павлодарской и Актюбинской областях. В 2020–2021 годах в Актобе был заместителем начальника штаба — начальником службы мобилизационной работы и комплектования воинской части.

Затем вернулся в Павлодар, где в 2021–2023 годах возглавлял мобилизационный отдел штаба воинской части, позднее стал начальником штаба — начальником мобилизационного отдела.

Следующим этапом стала работа в Генеральном штабе Вооруженных сил Казахстана. В 2023–2024 годах Жасулан Найманов занимал должность старшего офицера по вневоинской подготовке и организации призыва департамента организационно-мобилизационной работы.

Последние два года перед назначением в ВКО он служил первым заместителем начальника Департамента по делам обороны Северо-Казахстанской области — начальником управления по вопросам мобилизационной подготовки.

Ранее председателем Комитета по миграции Минтруда РК был назначен Динмухамед Клышпаев.