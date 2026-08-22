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    Нового начальника Департамента по делам обороны назначили в ВКО

    Департамент по делам обороны Восточно-Казахстанской области возглавил подполковник Жасулан Найманов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жасулан Найманов
    Фото: prokadry.kz

    До назначения в регион он работал в Северо-Казахстанской области, а ранее служил в Генеральном штабе Вооруженных сил РК.

    На новую должность Жасулан Найманов назначен приказом министра обороны Республики Казахстан.

    Военную службу новый руководитель департамента начал в 2009 году с должностей командира взвода и заместителя командира роты. В дальнейшем значительная часть его карьеры была связана с мобилизационной работой, комплектованием и организацией призыва.

    Службу проходил в Павлодарской и Актюбинской областях. В 2020–2021 годах в Актобе был заместителем начальника штаба — начальником службы мобилизационной работы и комплектования воинской части.

    Затем вернулся в Павлодар, где в 2021–2023 годах возглавлял мобилизационный отдел штаба воинской части, позднее стал начальником штаба — начальником мобилизационного отдела.

    Следующим этапом стала работа в Генеральном штабе Вооруженных сил Казахстана. В 2023–2024 годах Жасулан Найманов занимал должность старшего офицера по вневоинской подготовке и организации призыва департамента организационно-мобилизационной работы.

    Последние два года перед назначением в ВКО он служил первым заместителем начальника Департамента по делам обороны Северо-Казахстанской области — начальником управления по вопросам мобилизационной подготовки.

    Ранее председателем Комитета по миграции Минтруда РК был назначен Динмухамед Клышпаев.

    Кадровые назначения Военные ВКО Регионы Казахстана Назначения
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор