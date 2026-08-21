Динмухамед Клышпаев назначен председателем Комитета по миграции Минтруда РК

Динмухамед Клышпаев назначен на должность председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Динмухамед Клышпаев окончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «юриспруденция», университет дружбы народов им. академика А. Куатбекова по специальности «экономика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году юристом Ассоциации «Союз юристов по правовой защите МСБ ЮКО».

С 2009 по 2015 годы — председатель Общественного объединения «Независимых юристов».

С 2015 по 2017 годы — эксперт, главный эксперт управления правового анализа департамента юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития РК.

С 2017 по 2018 год — руководитель управления правовой экспертизы департамента юридической службы Министерства здравоохранения РК.

С 2018 по 2020 годы — заместитель директора департамента юридической службы Министерства здравоохранения РК.

С 2020 по 2021 год — заместитель директора департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК.

С 2021 по 2022 год — главный консультант отдела обеспечения деятельности Комитета по экономической реформе и региональному развитию Аппарата Мажилиса Парламента РК.

С сентября 2022 года по настоящее время занимал должность директора департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК.

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