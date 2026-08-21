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    Динмухамед Клышпаев назначен председателем Комитета по миграции Минтруда РК

    Динмухамед Клышпаев назначен на должность председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Динмухамед Клышпаев назначен председателем Комитета по миграции Минтруда РК
    Фото: Правительство РК

    Динмухамед Клышпаев окончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «юриспруденция», университет дружбы народов им. академика А. Куатбекова по специальности «экономика».

    Трудовую деятельность начал в 2008 году юристом Ассоциации «Союз юристов по правовой защите МСБ ЮКО».

    С 2009 по 2015 годы — председатель Общественного объединения «Независимых юристов».

    С 2015 по 2017 годы — эксперт, главный эксперт управления правового анализа департамента юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития РК.

    С 2017 по 2018 год — руководитель управления правовой экспертизы департамента юридической службы Министерства здравоохранения РК.

    С 2018 по 2020 годы — заместитель директора департамента юридической службы Министерства здравоохранения РК.

    С 2020 по 2021 год — заместитель директора департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК.

    С 2021 по 2022 год — главный консультант отдела обеспечения деятельности Комитета по экономической реформе и региональному развитию Аппарата Мажилиса Парламента РК.

    С сентября 2022 года по настоящее время занимал должность директора департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК.

    Ранее Ербол Салихбаев возглавил департамент развития водосберегающих технологий Минводы РК.

    Кадровые назначения Минтруда и соцзащиты РК Назначения Миграция
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор