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Новое водохранилище построили в Туркестане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Апреля 2021, 15:00
Новое водохранилище построили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Новое водохранилище построили в Туркестане. Запуск водохранилища позволит снизить риск паводков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На водохранилище Кенсай-Коскорган-2, построенное под Туркестаном, стала поступать вода. Таким образом, в городе поэтапно решается проблема с поливной водой. Кроме того, запуск нового водохранилища, куда поступает вода из реки Карасу, позволит снизить риск паводков.

Проект был реализован в прошлом году по инициативе акима области Умирзака Шукеева. Глава региона лично контролировал строительство нового объекта.

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«В перспективе территория между Кентау и Туркестаном станет оазисом. Количество новых водоемов будет увеличиваться. Это будет способствовать развитию рыбного промысла в регионе. А на берегах этих водоемов откроются зоны отдыха», - отметил Умирзак Шукеев.

На сегодняшний день 1 млн кубометров воды поступило в водохранилище, а полная его вместимость составляет 18 млн кубометров метров. В дальнейшем объект планируется заполнить до 10 млн м3. Верхняя часть плотины находится на высоте 27 метров, верхний бьеф забетонирован на 40%. Малая плотина уже полностью возведена, верхний бьеф забетонирован на 60%. Полностью забетонировано 9,8 км водозаборного канала. Вырыто 14,5 км подводящего канала. При полной загрузке проекта Туркестан получит в год дополнительно 34 млн кубометров поливной воды.

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Вместе с тем, в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года для устранения дефицита поливной воды капитально ремонтируют «Туркестанский магистральный канал». В тоже время, строят водохранилище Кенсай–Коскорган-2 вместимостью 18 млн куб. м., реконструируют озерную систему Жетиколь. Также строят машинный канал от реки Сырдарья для заполнения Туркестанского магистрального канала. В результате объем водопотребления в год увеличится на 195,4 млн кубометров, и появится возможность ежегодно производить дополнительно 14,7 млрд тенге продукции. В соответствии с поручением главы региона, все водоканалы на территории области будут оцифрованы.

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