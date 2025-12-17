РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:05, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новое управление по правам ребенка создадут в Алматы

    Открытие нового управления в Алматы в 2026 году анонсировал аким мегаполиса Дархан Сатыбалды в ходе брифинга в СЦК, передает Kazinform.

    школьники
    Фото: акимат ВКО

    Отвечая на вопрос о предпринимаемых в Алматы мерах по противодействию буллингу в школах города, аким Алматы отметил, что этот важный вопрос находится на особом контроле городской администрации.

    — Вопросы буллинга у нас постоянно на контроле, в каждой школе есть психологи, работаем комплексно с родителями, функционируют телефоны доверия. В этом году провели по обращениям родителей две тысячи встреч с родителями и детьми. Было определено, что в 200 случаях был буллинг. Это один из острых вопросов и мы приняли решение создать новое управление по правам ребенка в следующем году, — сказал Дархан Сатыбалды. 

    Глава мегаполиса подчеркнул, что сейчас вопросы противодействия буллингу в школах находится в ведении управления образования, но для усиления этой работы есть необходимость выделить ее в ведение отдельного ведомства. 

    — У нас более 355 тысяч школьников. Мы считаем, что этими вопросами отдельно нужно заниматься, — сказал Дархан Сатыбалды.

    Ранее Дархан Сатыбалды сообщил, что экономика Алматы завершает год с ростом.

    Теги:
    Дети Дархан Сатыбалды Буллинг Акимат Безопасность Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают