Новое управление по правам ребенка создадут в Алматы

Отвечая на вопрос о предпринимаемых в Алматы мерах по противодействию буллингу в школах города, аким Алматы отметил, что этот важный вопрос находится на особом контроле городской администрации.

— Вопросы буллинга у нас постоянно на контроле, в каждой школе есть психологи, работаем комплексно с родителями, функционируют телефоны доверия. В этом году провели по обращениям родителей две тысячи встреч с родителями и детьми. Было определено, что в 200 случаях был буллинг. Это один из острых вопросов и мы приняли решение создать новое управление по правам ребенка в следующем году, — сказал Дархан Сатыбалды.

Глава мегаполиса подчеркнул, что сейчас вопросы противодействия буллингу в школах находится в ведении управления образования, но для усиления этой работы есть необходимость выделить ее в ведение отдельного ведомства.

— У нас более 355 тысяч школьников. Мы считаем, что этими вопросами отдельно нужно заниматься, — сказал Дархан Сатыбалды.

