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Новое пожарное депо открылось в Алматы к 30-летию Независимости РК

15 Декабря 2021 14:53
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Новое пожарное депо открылось в Алматы к 30-летию Независимости РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алатауском районе Алматы в канун 30-летия Независимости РК состоялось торжественное открытие современного пожарного депо с участием акима города Бакытжана Сагинтаева и первого вице-министра по ЧС Ибрагима Кульшимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Бакытжан Сагинтаев поздравил служащих пожарного депо, ДЧС, ветеранов службы с самым главным праздником - Днем Независимости.

«Благодаря независимости наша страна, город растут и развиваются. Сегодня мы планомерно обеспечиваем комфортные условия проживания в присоединенных микрорайонах нового Алматы. Вместе с тем, усиливается общественная безопасность, открываются пункты полиции и уже второе в этом году пожарное депо», - сказал Б. Сагинтаев.

Новое пожарное депо рассчитано на 6 выездов с общей площадью 3524 кв. м. Это позволит сократить время проезда до места происшествия и повысит эффективность работы по обеспечению пожарной безопасности индустриальной зоны Алатауского района, в том числе микрорайонов Саялы, Кок-Кайнар, Томирис, Мадениет и 71-й разъезд.

С учетом активного развития района наряду с техникой для тушения пожаров часть оснащена специальной автотехникой, в том числе предназначенной для высотных зданий.

«Здесь будет работать 131 сотрудник. В части разместятся 10 современных пожарных автомобилей основного и специального назначения. Для личного состава предусмотрены бытовые помещения, комнаты отдыха, комната психологической разгрузки, тренажерный спортивный зал», - проинформировал начальник ДЧС города Алматы Руслан Касыбаев.

Для профподготовки имеются учебно-тренировочная башня, 100-метровая полоса с препятствиями. Также предусмотрено общежитие и квартиры для сотрудников гарнизона. На сегодня в городе функционирует 18 подразделений противопожарной службы.

Напомним, в сентябре было введено новое пожарное депо в Наурызбайском районе. Сейчас идет строительство пожарного депо в микрорайоне Нур-Алатау Бостандыкского района.

Всего в рамках исполнения комплексного плана «Новый Алматы» от акимата Алматы получено 33 единицы пожарной автотехники, пожарная насосная станция, две пожарные автолестницы, 14 пожарных автоцистерн, 7 автомобилей быстрого реагирования, автомобиль рукавный, аварийно-спасательный автомобиль, три автомобиля УАЗ, микроавтобус, самосвал, два грузовых автомобиля.


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#Алматы   #Акимат   #МЧС   #Пожар  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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