Новое медиапартнерство: ТРК Президента и RTCG подписали Меморандум

Сегодня в рамках официального визита Президента Черногории Якова Милатовича в Казахстан, ТРК Президента РК и Радио и телевидение Черногории (RTCG) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, передает агентство Kazinform.

Первый документ в области медиасотрудничества между казахстанскими и черногорскими СМИ подписали заместитель директора ТРК Президента РК Тлеген Абишев и генеральный директор RTCG Борис Раонич.

Документ заложил основы для развития двустороннего сотрудничества в сфере обмена новостями, совместного освещения событий и мероприятий, обмена передовым опытом и актуальными методами медиапроизводства.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Приоритетным направлением взаимодействия между крупнейшими медиакомпаниями двух стран на первоначальном этапе станет взаимная поддержка в расширении доступа аудитории к оперативной и объективной информации о событиях в Казахстане и Черногории.

Развитие сотрудничества со СМИ Черногории является частью комплексной стратегии ТРК Президента РК по масштабированию партнерской сети в странах Европы, где ранее были подписаны аналогичные соглашения с Belga News, BTA, Novinata, FENA, Agenzia Nova, Adnkronos, CNA, RTS, Tanjug, TASR и другими медиакомпаниями.

Для справки:

ТРК Президента РК является крупнейшей казахстанской вертикально интегрированной медиакомпанией полного цикла производства и распространения медиаконтента во всех средах. В структуру компании входят телеканал Jibek Joly и одноименное радио для казахстанской аудитории, международные каналы Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime, международное информационное агентство Kazinform, Центр документального кино и диджитал-подразделение TRKLAB.

RTCG (Radio-televizija Crne Gore) — крупнейшая государственная общественная телерадиокомпания Черногории. В структуру компании входят эфирные телеканалы, радиостанции, интернет-порталы новостей, а также ОТТ-платформа MNE Play.