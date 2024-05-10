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    11:42, 10 Май 2024 | GMT +6

    Сайрамский кекс появится на прилавках магазинов в Казахстане

    кекс
    Иллюстративное фото: pixabay.com

    В Казахстане зарегистрировано еще одно географическое указание — Сайрам.  Об этом на брифинге сообщил официальный представителя Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Уважаемые журналисты, хотели бы поделиться хорошей новостью о том, что в Казахстане зарегистрировано еще одно географическое указание Сайрам. Сайрам — это средневековый крупный город на Великом Шёлковом Пути. В целях прославления названия данного исторического объекта и придания ему известности в торговом аспекте, заявителем избрано название для производства хлебобулочного изделия — «Сайрам», — сказал Талгат Уали.

    По его словам, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 национальных ГУ: Туркестанское мороженое, Туркестанский шоколад, Алматинский апорт, Карагандинское мороженое и Сайрамский кекс.

    — Введена ускоренная экспертиза по товарным знакам С марта месяца заявителям предоставляется возможность получения правовой охраны на товарные знаки в течение 3-х месяцев в порядке ускоренной экспертизы, раньше эта процедура занимала до 7 месяцев, — добавил Талгат Уали.

    Теги:
    Минюст Туркестанская область Регионы Казахстана Национальный бренд Торговля
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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