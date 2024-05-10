Сайрамский кекс появится на прилавках магазинов в Казахстане

В Казахстане зарегистрировано еще одно географическое указание — Сайрам. Об этом на брифинге сообщил официальный представителя Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Уважаемые журналисты, хотели бы поделиться хорошей новостью о том, что в Казахстане зарегистрировано еще одно географическое указание Сайрам. Сайрам — это средневековый крупный город на Великом Шёлковом Пути. В целях прославления названия данного исторического объекта и придания ему известности в торговом аспекте, заявителем избрано название для производства хлебобулочного изделия — «Сайрам», — сказал Талгат Уали.

По его словам, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 национальных ГУ: Туркестанское мороженое, Туркестанский шоколад, Алматинский апорт, Карагандинское мороженое и Сайрамский кекс.