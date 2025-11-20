РУ
    Новобранцы морской пехоты Актауского гарнизона принесли присягу Родине

    В Мангистауской области более 700 новобранцев приняли военную присягу, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК

    присяга
    Фото: Минобороны РК

    Клятву на верность Родине дало молодое пополнение бригады морской пехоты Актауского гарнизона и разведывательного полка регионального командования «Запад» в с. Бейнеу.

    В торжественных мероприятиях приняли участие командование воинских частей, ветераны Вооруженных сил, представители общественных организаций, родные и близкие солдат.

    В Актауском гарнизоне с важным событием участников торжественного ритуала поздравил командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Бауыржан Артыков.

    — Сегодня — особенный день не только для вас, но и для всей страны. Присяга — это не просто слова, это жизненный принцип, честь и достоинство каждого мужчины. Уверен, что служба даст вам отличную закалку и заложит прочный фундамент для будущих достижений, — сказал он.

    присяга
    Фото: Минобороны РК

    После принятия присяги на плацу молодые солдаты показали элементы рукопашного боя, строевые приемы с оружием, действия в городской среде и отражение атаки условного противника с воздуха.

    — С первых дней первых дней службы мы почувствовали внимание командиров и поддержку воинского коллектива. Принятие присяги стало для меня моментом особой гордости. Готов служить честно и добросовестно, — поделился рядовой Адиль Алхамов, призванный в бригаду морской пехоты из Западно-Казахстанской области.

    По завершении церемонии в Актауском и Бейнеуском гарнизонах для гостей частей была организована экскурсия. Родители посетили казармы, столовую, учебные классы, осмотрели тренажерные комплексы, вооружение и технику, с которой предстоит работать военнослужащим. По традиции после торжественного мероприятия военнослужащие в сопровождении родных отправились в первое увольнение.

    В ближайшие месяцы солдаты будут проходить обучение по программе младших специалистов и осваивать военно-учетные специальности артиллеристов, танкистов, связистов, стрелков, разведчиков и др.

    присяга
    Фото: Минобороны РК

    Ранее сообщалось, что более 200 солдат принесли присягу на верность Родине в Астане. 

