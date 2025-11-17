РУ
    09:50, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 200 солдат принесли присягу на верность Родине в Астане

    Торжественный ритуал принятия Военной присяги у молодого пополнения столичной войсковой части 68665 состоялся на площади «Отан қорғаушылар», передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК. 

    присяга в Астане
    Фото: Минобороны РК

    Разделить торжественный момент и поддержать солдат пришли командование Сухопутных войск, почетные гости, ветераны Вооруженных сил, представители столичного департамента по делам обороны, родные и близкие.

    По традиции состоялось возложение цветов к монументу «Отан Ана». Присутствующие почтили память воинов-казахстанцев минутой молчания.

    С важным событием участников церемонии поздравил первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками – начальник главного штаба генерал-майор Куанышбек Уштаев.

    – Сегодня – особенный день не только для вас, но и для всей страны. Вы принесли присягу перед Родиной, сделав серьезный шаг к тому, чтобы защищать мир и безопасность нашего народа. Присяга – это не просто слова, это жизненный принцип, честь и достоинство каждого мужчины. Уверен, что служба даст вам отличную закалку и заложит прочный фундамент для будущих достижений, – сказал он.

    присяга в Астане
    Фото: Минобороны РК

    Отметим, что молодые солдаты прибыли в столичную бригаду из разных регионов страны. Один из них – Ернур Досымхан из Туркестанской области – отметил, что призвался в армию по собственному желанию.

    – Я из многодетной семьи. У меня тринадцать братьев и сестер. Конечно, я скучаю по ним, но понимаю, что армейский опыт пригодится мне в будущей жизни. Ведь я должен быть опорой для нашей большой семьи. Мы хорошо подготовились к принятию присяги. На курсе молодого бойца я многому научился и уже привык к военному ритму, – поделился он.

    присяга в Астане
    Фото: Минобороны РК

    На торжественной церемонии двум офицерам войсковой части 68665 – капитану Сунгату Кабдырову и старшему лейтенанту Ернару Кенжебаю ветеран Вооруженных сил генерал-майор Алихан Джарбулов вручил юбилейную медаль.

    После принятия присяги солдаты прошли торжественным маршем по площади. Затем они исполнили военно-патриотические песни. Мероприятие завершилось показом элементов рукопашного боя и выступлением военнослужащих роты почетного караула, продемонстрировавших строевое дефиле.

    Ранее сообщалось, что Приказом министра обороны внесены изменения в Правила начальной военной подготовки. 

    Присяга Минобороны РК Астана
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
