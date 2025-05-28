Новый завод по производству картона и бумаги появится в Алматы

Как сообщают в ведомстве, инновационный проект профинансировали АО «Жасыл даму» совместно c АО «Фонд развития промышленности».

— Уникальность будущего предприятия заключается в использовании переработанной макулатуры в качестве сырья, что снижает нагрузку на экологию и способствует более рациональному использованию природных ресурсов, — отмечают в Минэкологии.

ТОО «KZ Recycling» — единственная отечественная компания, обладающая широкой сетью представительств по сбору макулатуры не только по всему Казахстану, но и в нескольких городах России.

— Проект, поддержанный на государственном уровне, включает строительство нового производственного комплекса и модернизацию существующего завода, что позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции, включая бумагу для гофрирования, картон для плоских слоев гофрированного картона и картон облицовочный для гипсокартонных изделий. В результате реализации проекта будет запущена современная линия по производству бумаги и картона, оснащенная высокотехнологичными системами, такими как установки подготовки массы, бумагоделательные машины, установки очистки сточных вод и котлы, — говорится в сообщении министерства.

На строительно-монтажные работы предусмотрено финансирование в размере 12 млрд тенге и еще 25,1 млрд тенге на приобретение оборудования и специальной техники в лизинг. Механизм льготного финансирования выглядит следующим образом: предприятие «Жасыл даму» из средств, собранных от утилизационного платежа, передает деньги в Фонд развития промышленности, который в свою очередь, уже предоставляет ТОО «KZ Recycling» заем под 3% годовых сроком до 15 лет с каникулами по выплатам до 2 лет.

— Таким образом, это крупнейший инвестпроект в Казахстане в секторе переработки и производства упаковочных материалов, который будет способствовать созданию новых рабочих мест, улучшению экологической ситуации и укреплению позиций страны на международных «зеленых» рынках, — подчеркнули в Минэкологии.

Ранее председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов рассказал об аудите казахстанских производителей. По его словам, в Казахстане проверили 34 завода.