34 завода проверили в Казахстане: об итогах аудита рассказали в КазМунайГазе

— Олжас Абаевич, в соответствии с вашим поручением КазМунайГаз уделяет повышенное внимание развитию казахстанского содержания и кадрового обеспечения в проектах. Проводится аудит казахстанских производителей. На сегодня проведен полный аудит 34 заводов, планируется анализ еще 38 компаний, — сообщил Асхат Хасенов.

По его словам, в результате, размещен заказ на 2 крупные пиролизные колонны в Атыраунефтемаш на общую сумму более $10 млн. Самый большой из них — этиленовый фракционатор высотой 84,5 метра и весом 1885 тонн.

Вместе с тем, испанский подрядчик Technicas Reunidas принял решение о создании инжинирингового центра в Республике Казахстан.

Кроме того, ЕРС-подрядчиком запущена программа по привлечению талантов, в рамках которой планируется обучить и трудоустроить 120 казахстанских выпускников инженерных специальностей.

— Подписаны меморандумы с КазНТУ, Назарбаев Университетом, Атырауским университетом нефти и газа им. С. Утебаева, КБТУ по обучению отличившихся студентов. Согласно программе, студенты будут обучаться онлайн в течение первых 3 месяцев, а затем продолжат обучение в Испании за счет подрядчика. В результате, Technicas Reunidas трудоустроит выпускников по своим проектам во всем мире. Первая группа студентов будет отобрана в августе–сентябре этого года, — рассказал глава компании.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль АО НК «КазМунайГаз» за 2024 год выросла на 18,1% по сравнению с 2023 годом.