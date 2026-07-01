Новый запрет для пассажиров ввели в метро Алматы

В алматинском метрополитене вступили в силу новые правила перевозки личных средств передвижения, передает агентство Kazinform.

Теперь пассажирам запрещено провозить в метро электросамокаты, электровелосипеды, обычные велосипеды (за исключением детских), скейтборды, электромоноколеса и другие аналогичные средства передвижения.

Об изменениях сообщили в администрации метрополитена. Соответствующее объявление опубликовано на официальной странице метро в социальных сетях.

При этом ряд предметов по-прежнему разрешен к перевозке. В частности, пассажиры могут провозить складные неэлектрические велосипеды и другие складные средства передвижения при условии, что они упакованы в чехол.

Также ограничения не распространяются на детские коляски и инвалидные кресла-коляски.

Отметим, что в городе близится к финалу строительство новой станции метрополитена «Калкаман».