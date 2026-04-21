Новый закон по вопросам конкуренции может ударить по бизнесу — Канат Нуров

На заседании Общественной палаты Мажилиса бизнесмен заявил, что текущая редакция законопроекта содержит серьезные риски для бизнеса и правоприменения. Среди ключевых замечаний — отсутствие четких критериев применения норм, возможность их распространения на весь рынок.



Отдельное внимание омбудсмен уделил вопросу, так называемого, «тройного наказания» для бизнеса. Он считает, что в случае нарушений со стороны бизнеса предлагается применять неограниченное, по сути, возмещение в пользу неопределенного круга потребителей, в дополнение к изъятию монопольного дохода и оборотных штрафов в пользу государства.

В связи с этим, Нуров указал на правовую неопределенность в расчете ущерба и использование категории «потенциальных участников», что противоречит нормам Гражданского кодекса.

По его мнению, новые положения могут нарушить целостность правовой системы.

Также Канат Ильич подчеркнул, что защита прав потребителей выходит за рамки компетенции АЗРК, и поддержал позицию НПП «Атамекен», что усиление контроля над бизнесом выглядит избыточным. В связи с этим, омбудсмен предложил отклонить законопроект.