Новый водопровод для Актобе построят за 5 млрд теңге возвращенных активов

В рамках реализации поручений Главы государства по возврату незаконно выведенных за рубеж активов, а также направлению этих средств на развитие страны Правительство продолжает финансирование социально значимых объектов в регионах, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

Из Специального государственного фонда выделено 5 млрд теңге на строительство группового водопровода от Сарыбулакского месторождения подземных вод в Актюбинской области.

Проект направлен на обеспечение водоснабжением микрорайонов Батыс-1, Батыс-2 и Батыс-3 города Актобе, где продолжается жилищное строительство и растет нагрузка на коммунальные сети.

Сарыбулакское месторождение расположено в 56 км от областного центра. В рамках проекта здесь пробурят и обустроят 20 артезианских скважин, построят групповой водопровод и подведут сети к жилым массивам. Строительные работы начнутся уже в этом году.

Фото: primeminister.kz.

После ввода объекта в эксплуатацию дополнительный объем подачи воды составит до 70 тыс. кубометров в сутки. Это позволит обеспечить надежное водоснабжение жителей города Актобе, а также районов Алға и Муғалжар, включая до 25 тыс. кубометров воды в сутки для покрытия растущих потребностей развивающихся микрорайонов областного центра. Разведанных запасов Сарыбулакского месторождения достаточно для стабильного водоснабжения региона в течение последующих 30 лет.

В 2024–2026 годах за счет средств Специального государственного фонда Правительством одобрено финансирование свыше 500 социальных проектов на общую сумму 610 млрд теңге. Большая часть из них введена в эксплуатацию. Из общего числа 267 проектов на сумму 226,5 млрд теңге направлены на развитие водной инфраструктуры.

Ранее групповой водопровод запустили в Шардаре: свыше 31 тысячи человек получат питьевую воду. В Казахстане создали цифровую базу данных более чем о 23 тысячах водных объектов.

