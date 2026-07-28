Новый вид в программе Олимпиады: у Казахстана появился шанс на медаль

Международный олимпийский комитет утвердил виды спорта, в которых будут разыграны медали зимней Олимпиады 2030 года. Одним из главных обновлений стало включение нового вида спорта — фрирайда . Корреспондент агентства Kazinform рассказывает, что представляет собой эта дисциплина и какие шансы у Казахстана на олимпийскую медаль.

Путь фрирайда к олимпийскому признанию начался после того, как Международная федерация лыжного спорта (FIS) выкупила права на легендарный мировой тур Freeride World Tour (FWT). В 2026 году федерация провела первый официальный чемпионат мира по фрирайду под своей эгидой.

На Олимпиаде-2030 в Альпах в этой дисциплине будут разыграны четыре комплекта медалей. Награды получат лучшие спортсмены в мужском и женском фрирайде на лыжах, а также в мужском и женском фрирайде на сноуборде.

Всего в олимпийском турнире примут участие 44 сильнейших райдера планеты.

Фото: НОК РК

Фрирайд — что это такое

Фрирайд (от английского freeride — «свободный спуск») — дисциплина горнолыжного спорта и сноубординга, которая предполагает спуск по неподготовленным трассам с использованием естественного горного рельефа.

В отличие от классического горнолыжного спорта или сноуборд-кросса, во фрирайде нет секундомера, ворот и флажков. Спортсмен самостоятельно выбирает маршрут и решает, каким образом пройти склон.

Выступления оценивают судьи, учитывая несколько критериев: сложность выбранной линии спуска, высоту и качество прыжков со скальных обрывов (дропов), плавность прохождения трассы, контроль над движением и общее мастерство владения лыжами или сноубордом на сложном рельефе.

Кто сегодня считается лидером мирового фрирайда

Среди сильнейших райдеров мира есть как спортсмены с олимпийским прошлым, так и представители исключительно экстремального спорта.

Переход из традиционных дисциплин во фрирайд является распространенной практикой: опыт выступлений на подготовленных трассах дает спортсменам важную техническую базу для сложных природных склонов.

Одной из главных звезд женского фрирайда является канадка Жюстин Дюфур-Лапоинт. В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой в могуле, а в 2018 году завоевала серебро в этой дисциплине. После успешной карьеры во фристайле она перешла во фрирайд и вскоре стала одной из лучших спортсменок мира в новом направлении.

Абсолютным лидером мужского фрирайда считается новозеландец Бен Ричардс. До перехода в эту дисциплину он выступал в классическом горнолыжном спорте и шесть лет соревновался на профессиональном уровне в слаломе. Полученная база помогла ему развить скорость и технику, которые стали преимуществом уже на сложных природных склонах.

Наряду с ними среди лидеров находятся спортсмены, которые с самого начала строили карьеру во фрирайде, участвуя в экстремальных проектах и съемках спортивных фильмов. Среди них — француз Виктор де ле Рю, американка Миа Джонс и канадец Маркус Гогуен.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Как развивается фрирайд в Казахстане

Министерство туризма и спорта РК в ответе на официальный запрос агентства Kazinform сообщило, что лыжный фрирайд пока не включен в Реестр видов спорта Республики Казахстан.

— В соответствии с Правилами признания видов спорта, спортивных дисциплин и формирования реестра видов спорта, утвержденными приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 55, признание вида спорта в Республике Казахстан осуществляется путем его включения в Реестр видов спорта Республики Казахстан. До включения лыжного фрирайда в Реестр видов спорта Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для формирования национальной команды, подготовки спортсменов по данному виду спорта и их участия в официальной системе отбора на зимние Олимпийские игры 2030 года, — сообщили в ведомстве.

Как пояснила корреспонденту Kazinform главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу Елена Круглыхина, открытие специализированного отделения по фрирайду в стране планировалось давно, однако процесс откладывался из-за нехватки специалистов и организационных вопросов.

— Мы ждали, когда фрирайд официально станет олимпийским видом спорта. Сейчас в Усть-Каменогорске один из молодых тренеров занимается оформлением отделения. В Казахстане также есть активные райдеры, которые выступают самостоятельно, однако мы пока не знакомы с ними, — сказала Елена Круглыхина.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

В Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак» в 2024 и 2025 годах прошли соревнования серии Freeride World Qualifier (FWQ). Это квалификационные старты, по итогам которых лучшие спортсмены получают возможность участвовать в Мировом туре по фрирайду.

Проведение этих соревнований стало важным событием для Казахстана: страна впервые вошла в международную систему квалификационных стартов FWT, предоставив отечественным и зарубежным райдерам возможность бороться за рейтинговые очки для выхода в элитную лигу.

Елена Круглыхина также попробовала свои силы во фрирайде в 2024 году в качестве спортсменки и заняла второе место в итоговом протоколе. Однако полученной лицензией на участие в Мировом туре она не воспользовалась, поскольку работа главным тренером сборной Казахстана по фристайлу-могулу требует полной вовлеченности.

Какие шансы у Казахстана на медаль Олимпиады во фрирайде

В Министерстве туризма и спорта РК пояснили, что приоритетность видов спорта определяется с учетом результатов выступлений национальных команд Казахстана на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

— Включение лыжного фрирайда в программу зимних Олимпийских игр само по себе не является основанием для внесения изменений в перечень приоритетных видов спорта. Решение принимается с учетом результатов выступлений национальных команд Республики Казахстан на международных соревнованиях, — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что участие казахстанских спортсменов в соревнованиях серии Freeride World Qualifier на базе «Шымбулака» не являлось результатом прохождения национального или международного квалификационного отбора. Райдеры выступали на основании регистрации в соответствии с требованиями организаторов и регламентом турнира.

На сегодняшний день фрирайд в Казахстане не финансируется за счет бюджетных средств, национальной команды по этой дисциплине нет. В связи с этим в Министерстве туризма и спорта РК не называют конкретных спортсменов, которые могут претендовать на олимпийскую лицензию по фрирайду.

— Рассмотрение вопроса о включении фрирайда в систему государственного финансирования возможно после признания лыжного фрирайда в установленном законодательством порядке, оценки уровня его развития в Республике Казахстан, формирования национальной команды и достижения соответствующих спортивных результатов, — сообщили в министерстве.

Фото: из личного архива Елены Круглыхиной

Несмотря на то, что фрирайду в Казахстане еще предстоит пройти этап официального признания и формирования национальной команды, Елена Круглыхина оценивает перспективы страны в этой дисциплине достаточно оптимистично.

Она призналась, что сама уже вряд ли сможет бороться за олимпийскую лицензию во фрирайде.

— Если бы это было мое время и о включении фрирайда в олимпийскую программу объявили лет 10 назад, думаю, я сама могла бы побороться за медали. Но сейчас, скорее всего, уже нет, — сказала Елена Круглыхина.

При этом, по ее мнению, включение новой дисциплины в программу Олимпиады открывает возможности для опытных казахстанских спортсменов.

Речь, в частности, идет о бронзовой призерке Олимпиады-2018, бывшей чемпионке мира по фристайлу-могулу Юлии Галышевой, которая недавно завершила карьеру в этой дисциплине.

Фото: НОК РК

— Мы уже обсудили с Юлией Галышевой все моменты, готовим презентацию по проекту и ее переходу в эту дисциплину. Ей как титулованному и опытному спортсмену вполне реально побороться за азиатскую квоту. Под нее формируем команду. Думаю, Юлия в ближайшее время объявит о переходе мировому сообществу, остались только организационные детали, — отметила Елена Круглыхина.

По ее словам, также рассматривается возможность перехода в новую дисциплину Павла Колмакова — бронзового призера чемпионата мира по фристайлу-могулу. Однако в мужском фрирайде конкуренция значительно выше.

— При правильной стратегии и поддержке государства, фонда и спонсоров Галышева и Колмаков могут заработать лицензии и войти в топ-6 во фрирайде на лыжах на Олимпийских играх 2030 года. Это может открыть дорогу в данный вид спорта будущим поколениям казахстанских спортсменов», — считает тренер.

Минус лыжное двоеборье: что будет с командой Казахстана

Для представителей фрирайда включение дисциплины в олимпийскую программу стало важным событием. Однако одновременно с этим в программе зимних Олимпийских игр впервые в истории не будет представлено лыжное (северное) двоеборье.

В связи с этим Kazinform поинтересовался в Министерстве туризма и спорта РК, изменится ли подход государства к развитию этого вида спорта.

— Вопрос перераспределения бюджетного финансирования, в том числе от лыжного двоеборья в пользу лыжного фрирайда, в настоящее время не рассматривается. Вид спорта «лыжное двоеборье» успешно развивается в мире и находится в Реестре видов спорта Республики Казахстан. В этой связи государственная поддержка данного вида спорта сохраняется», — сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что финансирование осуществляется в установленном порядке, включая участие спортсменов в официальных международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах в соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий. Поддержка будет продолжена, в том числе для казахстанского спортсмена Чингиза Ракпарова.

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Какие еще изменения ждут Олимпиаду-2030

В программе зимней Олимпиады-2030 в Альпах, помимо включения фрирайда и исключения лыжного (северного) двоеборья, произошли изменения и в отдельных дисциплинах.

Так, на Играх-2030 впервые будут разыграны медали в таких дисциплинах, как смешанная одиночная эстафета в биатлоне, мужской и женский командные спринты в конькобежном спорте, смешанный командный ски-кросс во фристайле, смешанные командные соревнования в параллельном сноуборде, женские командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, а также синхронное фигурное катание.

Таким образом, Олимпиада-2030 станет очередным этапом обновления зимней спортивной программы. Включение фрирайда открывает новые возможности для стран, где развиваются горнолыжные направления, в том числе для Казахстана. Однако для достижения высоких результатов отечественным спортсменам предстоит пройти путь от официального признания дисциплины и создания национальной команды до полноценной подготовки к олимпийскому отбору.

Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил о запуске новой программы поддержки спортсменов.