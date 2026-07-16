Новый вид обезьян обнаружили ученые в Демократической Республике Конго

В лесах Демократической Республики Конго живет обезьяна с розовато-оранжевыми губами, черной мордой и черной шерстью. Наука признала ее новым видом, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Примата заметили и сфотографировали в кронах деревьев густых тропических лесов в национальном парке Ломами, в центре восточной части страны.

Фото: journals.plos.org

Впервые о необычно выглядящем животном стало известно еще в 2008 году: его заметили специалисты по охране природы. Но им удалось сделать только одну размытую фотографию.

Потом десять лет спустя обезьяну заметили еще раз и наконец на ее поиски отправилась международная группа исследователей. Ученые выяснили, что это ранее неизвестный вид.

За 75 лет это всего пятый новый вид африканских обезьян.

Ведущую роль в исследовании играл Джуниор Амбоко, аспирант Флоридского атлантического университета. Работа включала в себя аудиозаписи, фотосъемку и подробные генетические исследования. Результаты опубликованы в журнале PLoS One.

Ранее казахстанский ученый открыл новый вид бактерий.