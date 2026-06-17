Казахстанский ученый открыл новый вид бактерий

Казахстанский ученый Серик Бакиев совместно с группой исследователей обнаружил новый вид бактерий Aeromonas oralensis, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Как отмечается, открытие было сделано в 2025 году в рамках научных исследований в области микробиологии и экологии водных экосистем.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

Бакиев является руководителем образовательных программ по биологии, химическим наукам и окружающей среде Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова. Его научная деятельность охватывает вопросы сохранения биоразнообразия водных экосистем, аквакультуры, антибиотикорезистентности бактерий и молекулярной генетики.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

В ходе докторантуры в КазНУ им. аль-Фараби он изучал методы обеззараживания бактериальных патогенов осетровых видов рыб с использованием эндолизинов бактериофагов. По итогам исследований ученому была присуждена степень PhD.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

Отмечается, что результаты его научной работы внедрены в производство и применяются в сфере аквакультуры в Уральске.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

Бакиев также ведет активную научно-педагогическую деятельность, преподает дисциплины по генетике, экологии и биоиндикации, а также участвует в грантовых и программно-целевых проектах, финансируемых Министерством науки и высшего образования РК и другими госорганами.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

На счету ученого — 59 научных публикаций, включая статьи в журналах, индексируемых в международных базах Web of Science и Scopus. Его исследования также связаны с реализацией Целей устойчивого развития ООН, в частности в сфере сохранения водных ресурсов.

Бакиев является лауреатом ряда наград, включая премию «Лидер года – 2017» и нагрудный знак «Лучший молодой ученый – 2022» в СНГ.

Напомним, государство усиливает поддержку молодых ученых. На 2025–2026 учебный год для подготовки докторантов выделено 2919 образовательных грантов. Еще 110 грантов предусмотрено по механизму индустриального PhD для подготовки специалистов по приоритетным направлениям экономики.