Новый уровень партнерства: Глава государства поздравил Президента Кореи

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ли Чжэ Мёну по случаю его дня рождения.

В своем послании Президент Казахстана отметил, что Республика Корея является надежным партнером нашей страны в Азии. Подчеркнута значимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в целях реализации его существенного потенциала. Глава государства подтвердил готовность совместными усилиями вывести расширенное стратегическое партнерство на качественно новый уровень.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов на его ответственном посту, а корейскому народу — благополучия и процветания.