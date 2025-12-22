11:42, 22 Декабрь 2025 | GMT +5
Новый уровень партнерства: Глава государства поздравил Президента Кореи
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Кореи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ли Чжэ Мёну по случаю его дня рождения.
В своем послании Президент Казахстана отметил, что Республика Корея является надежным партнером нашей страны в Азии. Подчеркнута значимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в целях реализации его существенного потенциала. Глава государства подтвердил готовность совместными усилиями вывести расширенное стратегическое партнерство на качественно новый уровень.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов на его ответственном посту, а корейскому народу — благополучия и процветания.