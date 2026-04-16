Новый центр притяжения: в Семее появится современный центр спорта и здоровья

Выступая на церемонии, глава региона отметил, что проект реализуется в рамках акции «Абайға құрмет», инициированной при поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева, и имеет большое значение для жителей области.

Фото: акимат области Абай

— В рамках инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева ведется системная работа по повышению благосостояния населения и развитию массового спорта. Глава государства на V заседании Национального курултая в Кызылорде подчеркнул, что развитие массового спорта — важный элемент формирования здоровой нации. Приятно отметить, что акцию «Абайға құрмет» поддерживают и крупные инвесторы. В частности, группа компаний «KAZ Minerals» уже начала строительство нового стадиона на 18 тысяч зрителей в новом микрорайоне. В свою очередь, АО «Самрук-Қазына» оказывает поддержку строительству данного спортивного комплекса. Это большая радость для нашего региона. Проект даст импульс развитию массового спорта, позволит жителям регулярно заниматься физической культурой и будет способствовать формированию здорового образа жизни среди молодежи. Этот объект — не просто спортивный комплекс, а социально значимый проект, направленный на укрепление здоровья подрастающего поколения и создание новых возможностей. В этом районе проживает около 15 тысяч человек, и это будет первый спортивный объект для них. Поздравляю всех, — сказал Берик Уали.

Глава «Самрук-Қазына» подчеркнул, что новый объект станет важным центром для жителей города.

— В настоящее время при поддержке фонда «Самрук-Қазына» по всей стране функционируют 19 крупных спортивных объектов, в которых занимаются более 700 тысяч человек. Развитие спортивной инфраструктуры — одно из ключевых направлений социальной ответственности фонда. За последние 8 лет в области Абай реализовано 19 социальных проектов на сумму 4,3 млрд тенге. Мы намерены продолжать эту работу. Новый комплекс создаст условия для занятий спортом и укрепления здоровья населения, — отметил Нурлан Жакупов.

Новый объект финансируется в рамках акции «Абайға құрмет» через единого оператора АО «Самрук-Казына» — Samruk-Kazyna Trust. Двухэтажный центр общей площадью 2000 кв. метров будет включать залы для различных видов спорта, трибуну на 100 зрителей, залы для борьбы и бокса, тренажерный зал и вспомогательные помещения.

Комплекс будет расположен на правобережье города, по улице Сатпаева. Здание будет оборудовано лифтом, что обеспечит доступ на второй этаж для всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями. На реализацию проекта планируется направить около 1,6 млрд тенге.

Отметим, что в рамках акции «Абайға құрмет» регионы страны реализуют ряд значимых проектов в Семее. Так, Алматинская область установила памятник «Алтын адам» в новом парке микрорайона Карагайлы. Мангистауская область строит Дом дружбы, Северо-Казахстанская область — площадь государственных символов на острове Бейбітшілік. Туркестанская область возводит выставочный центр, Кызылординская — центр «Анаға тағзым», Атырауская — центр «Мир Абая», Актюбинская — дворец единоборств, Павлодарская — центр настольного тенниса, область Жетісу — городские ворота на въезде в Семей, Западно-Казахстанская — линейный парк, Костанайская — духовный центр, Алматы — медиацентр, Астана — школу «Келешек». Восточно-Казахстанская область занимается благоустройством набережной Иртыша, а город Шымкент, помимо творческого центра, подарит Дом культуры в поселке Водный.