Новый советник Белого дома вступит в должность 1 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф будет следующим советником Белого дома, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Шарф сменит нынешнего советника Белого дома Дэвида Уоррингтона 1 сентября, о чем президент объявил в воскресенье в соцсети Truth Social.

— Для меня большая честь сообщить, что с 1 сентября Уилл Шарф станет помощником президента и юрисконсультом Белого дома, сменив на этом посту Дэвида Уоррингтона, — сообщил Дональд Трамп.

Президент США написал, что Уоррингтон «переходит в частный сектор», который проделал «выдающуюся работу в качестве юрисконсульта Белого дома» и во время «президентской кампании».

Трамп отметил, что хорошо знает Шарфа, который представлял его интересы в многочисленных судебных разбирательствах, в том числе в Верховном суде.

Глава Белого дома сообщил, что Шарф также работал федеральным прокурором, адвокатом в частной практике, был помощником двух судей Федерального апелляционного суда и лучшим студентом Принстонского университета и Гарвардской школы права.

— Уилл — жесткий, сильный и умный человек! Он любит свою страну и уважает закон. Уилл Шарф отлично справится с обязанностями юрисконсульта Белого дома! , — написал в соцсети президент США.

40-летний Шарф окончил Принстонский университет и получил диплом юриста в Гарвардской школе права. С 2020 по 2022 год он работал помощником федерального прокурора в штате Миссури в отделе по расследованию тяжких преступлений, сообщает CBS News.

Советник Белого дома — это главный юрист Белого дома, который оказывает юридическую поддержку президенту и его команде.

Американское издание сообщает, что после того, как в 2019 году демократы получили большинство в Палате представителей, Трамп и его команда подверглись шквалу повесток в суд и расследований, что привело к его первому импичменту.

Президент США объявил о назначении Шарфа на следующий день после того, как Сенат утвердил Тодда Бланша, бывшего личного адвоката президента, на должность генерального прокурора США.

Ранее сообщалось, что 25 штатов США подали в суд на Трампа из-за его пошлин.