25 штатов США подали в суд на Трампа из-за его пошлин

25 штатов США подали в суд на администрацию Трампа, оспаривая июльские импортные пошлины, введенные в отношении 59 стран и Европейского союза, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Эти меры были приняты после того, как Верховный суд в феврале признал незаконными пошлины, введенные на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. По словам генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, администрация вновь пытается незаконно повысить налоги для американских семей и бизнеса.

Новые тарифы, введенные в июле и вступившие в силу после окончания действия временных 10-процентных пошлин 24 июля, были введены в соответствии со статьей 301 Закона о торговле 1974 года. Администрация заявляет, что они направлены против стран, недостаточно эффективно борющихся с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Размер пошлин составляет от 10% до 12,5% и затрагивает государства, обеспечивающие около 99% американского импорта.

Администрация Трампа считает, что высокие пошлины возродят американское производство, однако с этим не согласны власти 25 штатов.

К иску присоединились Нью-Йорк, Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Кентукки, Массачусетс, Мэриленд, Мэн, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вирджиния, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.

Помимо иска штатов, в июле в Международный торговый суд были поданы еще два иска от малых предприятий. Истцы утверждают, что правительство не представило достаточных доказательств нарушений со стороны каждой страны и не объяснило, каким образом новые пошлины смогут устранить заявленные проблемы, как того требует статья 301.

Профессор права и содиректор Центра международного права Нью-Йоркской юридической школы Барри Эпплтон считает, что администрации будет сложнее защитить новые тарифы из-за их схожести с ранее отмененными мерами. Однако он отмечает, что статья 301 давно применяется в торговой политике США и предусматривает четкие процедуры, поэтому исход дела будет зависеть от того, сможет ли правительство доказать, что действовало в рамках полномочий, предоставленных Конгрессом.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Европе 100-процентными пошлинами на все товары.