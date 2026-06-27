Трамп пригрозил Европе 100-процентными пошлинами на все товары

США обложат пошлиной в размере 100% все страны, которые введут налог на американские цифровые услуги. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентную пошлину на импорт из любой страны, которая введет налог на цифровые услуги, предоставляемые американскими компаниями.

В пятницу американский лидер обрушился с критикой на европейские страны, которые, по его словам, обсуждают «неминуемое» введение такого налога, так как их экономика всё в большей степени функционирует в цифровой сфере, где доминируют фирмы из США.

— Пусть это заявление послужит предупреждением: любая страна, вводящая такой налог, немедленно столкнется со 100-процентной пошлиной на все без исключения товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки, — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что новые пошлины будут иметь приоритет над любыми ранее заключенными торговыми соглашениями. Президент США отметил, что тариф будет введен в отношении любой страны, которая попытается ввести подобный налог, но особо выделил европейские страны.

Дональд Трамп последовательно выступает против международных попыток обложить налогами или регулировать деятельность американских технологических гигантов. Так, в прошлом году он заявлял, что подобные сборы и нормативные меры «направлены исключительно на нанесение ущерба и дискриминацию американских технологий».

Новое предупреждение прозвучало непосредственно перед истечением установленного Трампом срока — 4 июля — когда Евросоюз и США должны начать реализацию торгового соглашения, ограничивающего большинство пошлин на экспорт из ЕС на уровне 15%.

Ранее сообщалось, что Сенат США заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в Иране.