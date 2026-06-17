Сенат США заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в Иране

Сенат США с небольшим перевесом отклонил резолюцию, которая должна была ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Сенаторы отклонили резолюцию 48 голосами против 47. Четыре республиканца — сенатор Сьюзан Коллинз из штата Мэн, Билл Кэссиди из Луизианы, Лиза Мурковски из Аляски и Рэнд Пол из Кентукки — присоединились к демократам в поддержку резолюции. Джон Феттерман из Пенсильвании был единственным демократом, выступившим против.

Голосование проходило на фоне стремления законодателей получить больше информации об условиях сделки между США и Ираном.

В последние недели поддержка войны со стороны Республиканской партии начала ослабевать. В прошлом месяце Сенат впервые выдвинул резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана после семи неудачных попыток. Сенаторы одобрили предложение 50 голосами против 47.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США поддержала прекращение конфликта с Ираном.