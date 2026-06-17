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    Сенат США заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в Иране

    Сенат США с небольшим перевесом отклонил резолюцию, которая должна была ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News. 

    Сенат США заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в Иране
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    Сенаторы отклонили резолюцию 48 голосами против 47. Четыре республиканца — сенатор Сьюзан Коллинз из штата Мэн, Билл Кэссиди из Луизианы, Лиза Мурковски из Аляски и Рэнд Пол из Кентукки — присоединились к демократам в поддержку резолюции. Джон Феттерман из Пенсильвании был единственным демократом, выступившим против.

    Голосование проходило на фоне стремления законодателей получить больше информации об условиях сделки между США и Ираном.

    В последние недели поддержка войны со стороны Республиканской партии начала ослабевать. В прошлом месяце Сенат впервые выдвинул резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана после семи неудачных попыток. Сенаторы одобрили предложение 50 голосами против 47.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США поддержала прекращение конфликта с Ираном.

    В мире Война Иран Ситуация на Ближнем Востоке США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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