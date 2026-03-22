    04:57, 22 Март 2026 | GMT +5

    Новый сервис X: платформа Илона Маска выходит на рынок финансов

    Социальная сеть X планирует представить собственный сервис для работы с финансами, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Новый сервис X: платформа Илона Маска выходит на рынок финансов
    Фото: Shutterstock/FOTODOM

    Платформа, аудиторию которой владелец компании Илон Маск оценивает примерно в 600 млн активных пользователей, намерена занять значимую нишу на рынке финансовых приложений и в перспективе трансформироваться в универсальное суперприложение.

    Как отмечается, концепция проекта во многом вдохновлена китайским сервисом WeChat, который объединяет коммуникации, платежи и повседневные сервисы. Ранее один из участников тестирования сообщил, что смог оплатить покупки на автозаправке с помощью банковской карты X.

    По словам Маска, в ближайшие месяцы ожидается запуск ограниченного бета-тестирования, после чего сервис станет доступен пользователям по всему миру.

    Предполагается, что платформа сможет выступать единым хранилищем средств и финансовых инструментов.

    Еще в январе 2025 года X заключила стратегическое соглашение с Visa, что позволит выпускать как физические, так и виртуальные банковские карты. Ожидается, что помимо имени владельца на карте можно будет указывать никнейм пользователя в соцсети.

    В числе стартовых предложений — бонус в размере 25 долларов для новых пользователей, кэшбэк при покупках, возможность привязки банковского счета и начисление до 6% годовых на депозиты. В дальнейшем компания не исключает интеграцию операций с криптовалютами.

    При этом проекту предстоит учитывать требования международного регулирования, в частности на уровне Европейского союза. В декабре 2025 года Европейская комиссия оштрафовала X на 120 млн евро за нарушения закона о цифровых услугах. Среди претензий — вводящая в заблуждение система «синих галочек» и недостаточная прозрачность рекламной деятельности.

    Реакция со стороны США оказалась критической. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что меры ЕС связаны с отказом платформы от цензуры, а госсекретарь Марко Рубио назвал штраф давлением на американские технологические компании.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск стал первым человеком с состоянием свыше $800 млрд.

    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
