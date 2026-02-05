РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:12, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Илон Маск стал первым человеком с состоянием свыше $800 млрд

    Это стало возможным после знакового слияния друх компаний Илона Маска SpaceX и xAI, которое значительно увеличило его состояние, передает агентство Kazinform. 

    Илон Маск стал первым человеком с состоянием свыше $800 млрд
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    По оценке Forbes, сделка оценивает объединённую компанию SpaceX–xAI в 1,25 трлн долларов, что увеличило состояние Илона Маска на 84 млрд — до 852 млрд долларов. Теперь ему принадлежит около 43% новой объединенной компании. До сделки Маск владел 42% акций SpaceX и 49% акций xAI. После поглощения SpaceX компанией xAI, аэрокосмическая корпорация вырвалась вперед и стала самым ценным активом Маска.

    Несмотря на доминирование SpaceX, Tesla остается одним из главных источников богатства Маска. Ему принадлежит примерно 12% акций производителя электромобилей, оцениваемых примерно в 178 млрд долларов, а также опционы на акции на сумму еще 124 млрд долларов, пишет The Economic Times

    Эти цифры не включают в себя спорный, рекордный пакет вознаграждения Маска, одобренный акционерами Tesla в ноябре. Если производитель электромобилей достигнет своих амбициозных целей, подобных «марсианскому полету», включая восьмикратное увеличение рыночной капитализации в течение следующего десятилетия, этот пакет в конечном итоге может принести Маску до 1 трлн долларов в виде дополнительных акций.

    Сделка SpaceX–xAI знаменует собой второе крупное слияние компаний Маска менее чем за год. В марте прошлого года он объединил xAI со своей социальной медиа-платформой X (ранее Twitter), оценив xAI в 80 млрд долларов, а X — в 33 млрд долларов.

     

    Теги:
    Илон Маск Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
