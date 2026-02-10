РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:46, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Новый руководитель управления образования назначен в Туркестанской области

    Им стал Галымжан Орынов, который около семи месяцев исполнял обязанности главы ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ап
    Фото: управление образования Туркестанской области

    В Туркестанской области назначен новый руководитель управления образования. Галымжан Орынов — управленец с многолетним стажем и финансово-налоговым бэкграундом.

    Галымжан Калдыкозович Орынов родился в 1975 году. Окончил Казахский институт потребительской кооперации и Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави. По образованию экономист и юрист, магистр экономических наук.

    Свою карьеру он начал в 1996 году в налоговых органах. За это время прошел путь от инспектора до руководящих должностей в системе государственных доходов Южно-Казахстанской области. В разные годы возглавлял налоговый комитет Кентау, занимал должность заместителя руководителя департамента государственных доходов по ЮКО.

    С 2018 года руководил управлением финансового обеспечения Комитета государственных доходов Министерства финансов. Позже возглавлял департаменты госдоходов по Кызылординской области и области Улытау.

    В марте 2025 года Орынов был назначен советником акима Туркестанской области. С июля 2025 года — заместителем и исполняющим обязанности руководителя управления образования. Теперь его кандидатура утверждена официально.

    Отметим, сегодня стало известно о назначении Мурата Нуртлеу специальным помощником Президента по вопросам привлечения инвестиций.

    Кадровые назначения Туркестанская область Назначения Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
