Новый руководитель управления образования назначен в Туркестанской области

В Туркестанской области назначен новый руководитель управления образования. Галымжан Орынов — управленец с многолетним стажем и финансово-налоговым бэкграундом.

Галымжан Калдыкозович Орынов родился в 1975 году. Окончил Казахский институт потребительской кооперации и Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави. По образованию экономист и юрист, магистр экономических наук.

Свою карьеру он начал в 1996 году в налоговых органах. За это время прошел путь от инспектора до руководящих должностей в системе государственных доходов Южно-Казахстанской области. В разные годы возглавлял налоговый комитет Кентау, занимал должность заместителя руководителя департамента государственных доходов по ЮКО.

С 2018 года руководил управлением финансового обеспечения Комитета государственных доходов Министерства финансов. Позже возглавлял департаменты госдоходов по Кызылординской области и области Улытау.

В марте 2025 года Орынов был назначен советником акима Туркестанской области. С июля 2025 года — заместителем и исполняющим обязанности руководителя управления образования. Теперь его кандидатура утверждена официально.

Отметим, сегодня стало известно о назначении Мурата Нуртлеу специальным помощником Президента по вопросам привлечения инвестиций.