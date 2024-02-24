Новый рекорд установили на юниорском чемпионате РК по легкой атлетике

Усть-Каменогорск в эти дни принимает чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике в помещении среди спортсменов до 16 и 20 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На участие в соревнованиях заявлены 700 спортсменов.

Турнир продлится три дня.

В первый день соревнований был установлен рекорд Казахстана U16 в беге на 400 метров. Его автором стала Маргарита Косинова из Алматы, пробежавшая за 58.07.