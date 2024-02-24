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    13:19, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Новый рекорд установили на юниорском чемпионате РК по легкой атлетике

    Новый рекорд установили на юниорском чемпионате РК по легкой атлетике
    Фото: пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

    Усть-Каменогорск в эти дни принимает чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике в помещении среди спортсменов до 16 и 20 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На участие в соревнованиях заявлены 700 спортсменов.

    Турнир продлится три дня.

    В первый день соревнований был установлен рекорд Казахстана U16 в беге на 400 метров. Его автором стала Маргарита Косинова из Алматы, пробежавшая за 58.07.

    Теги:
    Спорт Чемпионат Казахстана спортсмены Казахстана Легкая атлетика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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