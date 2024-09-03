Новый посол Узбекистана прибыл в Астану

В столицу Казахстана прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов, передает агентство Kazinform со ссылкой на UZA.

Новому послу Узбекистана 51 год.

Бахтиёр Ибрагимов является выпускником Ташкентского государственного университета востоковедения и Всероссийской академии внешней торговли. Его трудовая карьера началась в 1994 году в центральном аппарате Министерства внешнеэкономических связей Узбекистана, где он последовательно занимал должности от ведущего специалиста до начальника главного управления.

С 2001 года Бахтиёр Ибрагимов работал в посольстве Узбекистана в США, где занимал позиции первого секретаря и советника по торгово-экономическим вопросам. После возвращения на Родину он продолжил карьеру в экономических структурах при Министерстве внешнеэкономических связей и Кабинете министров.

С 2019 по 2022 год Бахтиёр Ибрагимов исполнял обязанности посла в Объединенных Арабских Эмиратах, а также занимал пост директора Департамента МИД и заместителя министра туризма и культурного наследия Узбекистана.

Бахтиёр Ибрагимов сменил на посту посла Саидикрама Ниязходжаева, который представлял Узбекистан в Казахстане с 2018 по 2024 год.

Ранее заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу принял посла Республики Узбекистан Саидикрама Ниязходжаева в связи завершением его дипломатической миссии в Казахстане. В соответствии с Указом Президента, министр вручил послу высокую государственную награду «Достық» II степени.