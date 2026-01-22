Новый посол США в РК заговорила на казахском языке
В Instagram-аккаунте дипломатической миссии США в Казахстане разместили видео, где посол США в РК Джули Стаффт обратилась к казахстанцам на казахском языке, передает агентство Kazinform.
Посол начала свою речь на казахском языке.
— Уважаемые друзья, коллеги и казахстанцы! Меня зовут Джули Стаффт. Для меня большая честь занимать должность посла США в Казахстане, — сказала дипломат.
Далее в видеоролике она продолжила выступление на английском языке, рассказав о своих планах. В частности, дипломат заявила о намерении и дальше развивать двусторонние отношения между Казахстаном и США в различных сферах — от культуры и образования до торговли и искусственного интеллекта.
— Это способствует поддержке торговых, инвестиционных и предпринимательских инициатив, представляющих взаимную выгоду для обоих государств, — отметила она.
Напомним, в октябре прошлого года Сенат США утвердил Джули Стаффт на должность посла в Казахстане.
В начале января Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты посла США.