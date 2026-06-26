Новый порядок отключения строительных объектов от инженерных сетей утвердили в РК

В Казахстане утверждены Правила определения порядка отключения строительных объектов от сетей инженерно-технического обеспечения. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства 19 июня 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, перед отключением строительного объекта прекращается подача соответствующего ресурса. Условия отключения будут выдавать организации, эксплуатирующие инженерные сети, в течение не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

Отключение объекта в связи со сносом осуществляется на основании решения собственника либо, в предусмотренных законодательством случаях, на основании вступившего в законную силу судебного акта или решения местного исполнительного органа.

Основанием для сноса объектов, включенных в перечень подлежащих ликвидации, определены градостроительные проекты развития и застройки населенных пунктов.

Для получения условий отключения подрядчик, уполномоченный государственный орган или местный исполнительный орган направляет в эксплуатационную организацию соответствующее заявление. В нем указываются сведения об инициаторе отключения, местоположении объекта, видах инженерных сетей, планируемой дате отключения, а также реквизиты решений, являющихся основанием для сноса.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие полномочия заявителя, правоустанавливающие документы на объект или земельный участок, а также копии судебных актов или решений местных исполнительных органов о сносе при их наличии.

Эксплуатационная организация обязана бесплатно выдать условия отключения в течение 10 рабочих дней. В документе должны быть указаны точка подключения, дата и время отключения, перечень необходимых мероприятий, сроки их выполнения и сведения о компенсации расходов, связанных с проведением работ.

Факт отключения объекта от сетей инженерно-технического обеспечения будет подтверждаться специальным актом, который подписывает эксплуатационная организация. В акте отражаются сведения об инициаторе отключения, выполненных работах и точке фактического отключения объекта от инженерных сетей.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

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