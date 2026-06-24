Порядок расчета тарифов на электроэнергию, воду и тепло изменили в Казахстане

В Казахстане изменили правила формирования тарифов и ценообразования на общественно значимых рынках. Соответствующий приказ министра национальной экономики вступит в силу 4 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, процедуры утверждения тарифов, инвестиционных программ и отчетности субъектов естественных монополий переводятся в цифровой формат. Теперь заявки на утверждение тарифов будут подаваться исключительно через специальную цифровую систему, определенную уполномоченным органом.

Также изменен порядок корректировки тарифных смет. Субъекты смогут обращаться за изменением утвержденной тарифной сметы без повышения тарифа как в бумажной, так и в электронной форме. Заявление необходимо подать до 1 ноября текущего года.

Кроме того, предприятия ежегодно будут предоставлять отчеты об исполнении тарифной сметы через цифровую систему не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

Для субъектов, работающих по стимулирующему методу тарифного регулирования, вводится дополнительная отчетность. Они обязаны ежегодно представлять данные о фактических доходах и расходах, соблюдении показателей качества и надежности услуг, а также эффективности своей деятельности. Такой отчет необходимо направлять за два месяца до завершения регуляторного года.

Поправками также уточняется порядок формирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии, водоснабжению и теплоснабжению с применением стимулирующего метода регулирования. Заявки на утверждение тарифов должны подаваться не позднее чем за 100 рабочих дней до начала регуляторного периода.

Инвестиционные программы субъектов будут утверждаться на весь срок действия тарифа. При этом допускается утверждение отдельных мероприятий инвестиционной программы на один год и более с последующим согласованием мероприятий на каждый регуляторный год.

Изменения затронули и правила ценообразования на общественно значимых рынках. В документ введено новое понятие — «электрическая энергия на тягу». Речь идет об электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке для обеспечения перевозок грузов железнодорожным транспортом и услуг локомотивной тяги.

Предусмотрен механизм корректировки предельных цен в случаях, когда перевозчики несут убытки из-за роста расходов на покупку и передачу электроэнергии либо топлива. Если же субъект получает необоснованный доход за счет разницы между фактическими и учтенными в тарифе затратами, предельная цена будет снижаться на соответствующую сумму.

Также уточнен порядок учета расходов на оплату труда при формировании предельных цен. В расчет будут приниматься фактическая численность персонала в пределах нормативов и средняя заработная плата по соответствующему виду экономической деятельности в регионе. Если региональный уровень зарплаты превышает ранее учтенные показатели, при расчете будет использоваться более высокий показатель.

Дополнительно предусмотрен учет установленных законодательством выплат за проживание в зонах экологического бедствия и радиационного риска, если такие расходы ранее не были включены в смету субъекта.

Ранее Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию для энергопроизводящих организаций.