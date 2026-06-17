Тарифы на электроэнергию пересмотрят в Казахстане: что изменится с 1 июля

Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию для энергопроизводящих организаций. Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, которое продлится до 30 июня, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно проекту, пересмотр предельных тарифов затронет 60 энергопроизводящих организаций. В министерстве отмечают, что корректировка направлена на обеспечение стабильного энергоснабжения и планомерную модернизацию генерирующих мощностей в стране.

Как поясняется, изменение тарифной политики позволит создать необходимые финансовые условия для своевременного проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности энергетического оборудования.

— В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и планомерной модернизации генерирующих мощностей в стране произведен пересмотр предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций, — говорится в документе.

Скорректированные тарифы планируется ввести с 1 июля 2026 года. После завершения общественного обсуждения документ будет доработан с учетом поступивших предложений и замечаний.



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