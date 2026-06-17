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    Тарифы на электроэнергию пересмотрят в Казахстане: что изменится с 1 июля

    Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию для энергопроизводящих организаций. Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, которое продлится до 30 июня, передает корреспондент агентства Kazinform.

    электроэнергия
    Фото: АО «KEGOC»

    Согласно проекту, пересмотр предельных тарифов затронет 60 энергопроизводящих организаций. В министерстве отмечают, что корректировка направлена на обеспечение стабильного энергоснабжения и планомерную модернизацию генерирующих мощностей в стране.

    Как поясняется, изменение тарифной политики позволит создать необходимые финансовые условия для своевременного проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности энергетического оборудования.

    — В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и планомерной модернизации генерирующих мощностей в стране произведен пересмотр предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций, — говорится в документе.

    Скорректированные тарифы планируется ввести с 1 июля 2026 года. После завершения общественного обсуждения документ будет доработан с учетом поступивших предложений и замечаний.

    Ранее Миннацэкономики РК сообщило, что тарифы на коммунальные услуги будут повышаться поэтапно до 2029 года.

    Электроэнергия Правительство РК Минэнерго РК Энергетика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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