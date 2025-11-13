Новый подход к лечению возрастного бесплодия нашли китайские ученые

Исследование проводилось группой ученых под руководством Нанькайского университета. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

— Мы обнаружили, что дисфункция рибосом, которая ранее упускалась из виду, служит фактором плохого качества яйцеклеток, — отмечает ученый из Нанькайского университета Ли Цзе.

Согласно исследованию, у женщин примерно с 35 лет начинается избыточная активность рибосомных генов. Это нарушает нормальный синтез белка, вызывает ошибки при разделении хромосом и препятствует развитию эмбриона.

Команда протестировала рапамицин, препарат, подавляющий рибосомный перевод. Короткий курс терапии снизил рибосомную активность и восстановил белковый баланс, что улучшило качество яйцеклеток.

В небольшом клиническом исследовании несколько женщин после такого лечения смогли получить качественные бластоцисты. Это привело к успешным беременностям и рождению здоровых детей.

Представитель Детской больницы провинции Шаньси У Сюэцин отметил, что результаты обнадеживают и открывают новые направления для понимания и лечения возрастного бесплодия. Он добавил, что необходимы более обширные клинические исследования для подтверждения эффективности и уточнения протокола терапии.

