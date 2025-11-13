РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:50, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новый подход к лечению возрастного бесплодия нашли китайские ученые

    Китайские ученые определили ранее неизвестный ключевой механизм, лежащий в основе возрастного снижения женской фертильности, и продемонстрировали потенциальный способ его лечения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Новый подход к лечению возрастного бесплодия нашли китайские ученые
    Фото: Синьхуа

    Исследование проводилось группой ученых под руководством Нанькайского университета. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

    — Мы обнаружили, что дисфункция рибосом, которая ранее упускалась из виду, служит фактором плохого качества яйцеклеток, — отмечает ученый из Нанькайского университета Ли Цзе.

    Согласно исследованию, у женщин примерно с 35 лет начинается избыточная активность рибосомных генов. Это нарушает нормальный синтез белка, вызывает ошибки при разделении хромосом и препятствует развитию эмбриона.

    Команда протестировала рапамицин, препарат, подавляющий рибосомный перевод. Короткий курс терапии снизил рибосомную активность и восстановил белковый баланс, что улучшило качество яйцеклеток.

    В небольшом клиническом исследовании несколько женщин после такого лечения смогли получить качественные бластоцисты. Это привело к успешным беременностям и рождению здоровых детей.

    Представитель Детской больницы провинции Шаньси У Сюэцин отметил, что результаты обнадеживают и открывают новые направления для понимания и лечения возрастного бесплодия. Он добавил, что необходимы более обширные клинические исследования для подтверждения эффективности и уточнения протокола терапии.

    Ранее мы писали, что Китай разрабатывает таблетки для продления жизни до 120 лет.

    Китай Медицина Мировые новости
