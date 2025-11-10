РУ
    13:45, 10 Ноябрь 2025

    Китай разрабатывает таблетки для продления жизни до 120 лет

    Китайский стартап Lonvi Biosciences из Шэньчжэня в области долголетия разрабатывает препарат для продления жизни до 120 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на The New York Times.

    Фото: Синьхуа

    Американское издание отмечает, что Lonvi Biosciences занимается созданием противовозрастных таблеток на основе соединений, содержащихся в экстракте виноградных косточек.

    Компания утверждает, что ей удалось выделить особую молекулу, способную уничтожать стареющие клетки, которые продолжают существовать и наносят вред здоровым тканям.

    В публикации подчеркивается, что виноградные косточки издавна считаются полезным продуктом как в западной культуре, так и в традиционной китайской медицине. Lonvi Biosciences, по данным газеты, разработала технологию производства капсул с высокой концентрацией активных молекул.

    Компания считает, что ее таблетки, в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием, могут помочь людям прожить от 100 до 120 лет.

    Ранее мы писали, что китайские офтальмологи провели операцию на расстоянии 4200 км.

    Мы также писали о том, что в Казахстане проживает более 440 человек, которым свыше 100 лет. Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 115-й день рождения.

