Китай разрабатывает таблетки для продления жизни до 120 лет
Китайский стартап Lonvi Biosciences из Шэньчжэня в области долголетия разрабатывает препарат для продления жизни до 120 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на The New York Times.
Американское издание отмечает, что Lonvi Biosciences занимается созданием противовозрастных таблеток на основе соединений, содержащихся в экстракте виноградных косточек.
Компания утверждает, что ей удалось выделить особую молекулу, способную уничтожать стареющие клетки, которые продолжают существовать и наносят вред здоровым тканям.
В публикации подчеркивается, что виноградные косточки издавна считаются полезным продуктом как в западной культуре, так и в традиционной китайской медицине. Lonvi Biosciences, по данным газеты, разработала технологию производства капсул с высокой концентрацией активных молекул.
Компания считает, что ее таблетки, в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием, могут помочь людям прожить от 100 до 120 лет.
Ранее мы писали, что китайские офтальмологи провели операцию на расстоянии 4200 км.
Мы также писали о том, что в Казахстане проживает более 440 человек, которым свыше 100 лет. Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 115-й день рождения.