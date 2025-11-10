Китай разрабатывает таблетки для продления жизни до 120 лет

Американское издание отмечает, что Lonvi Biosciences занимается созданием противовозрастных таблеток на основе соединений, содержащихся в экстракте виноградных косточек.

Компания утверждает, что ей удалось выделить особую молекулу, способную уничтожать стареющие клетки, которые продолжают существовать и наносят вред здоровым тканям.

В публикации подчеркивается, что виноградные косточки издавна считаются полезным продуктом как в западной культуре, так и в традиционной китайской медицине. Lonvi Biosciences, по данным газеты, разработала технологию производства капсул с высокой концентрацией активных молекул.

Компания считает, что ее таблетки, в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием, могут помочь людям прожить от 100 до 120 лет.

