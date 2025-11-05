Китайские офтальмологи провели операцию на расстоянии 4200 км

Операция была выполнена командой Центра офтальмологии Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу совместно со специалистами Главного госпиталя Синьцзянского производственно-строительного корпуса в Урумчи. С помощью технологии 5G хирурги управляли микроиглой в режиме реального времени, выполняя манипуляции на глазном дне с точностью до микрометра.

Использованный офтальмологический робот отечественной разработки обеспечил стабильную связь между главным пультом управления в Гуанчжоу и операционной в Урумчи, что позволило провести высокоточную инъекцию менее чем за семь минут.

— Сеть 5G оставалась стабильной, изображение — четким, а игла двигалась плавно, без дрожания, — отметили специалисты.

Разработка роботизированной платформы заняла более двух лет. В июне 2023 года команда успешно провела эксперимент на животных, что подготовило почву для первой клинической операции, состоявшейся в Урумчи.

По словам специалистов, успешное проведение операции ознаменовало переход Китая от экспериментального этапа к клиническому применению телероботизированной офтальмохирургии.

