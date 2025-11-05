РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:05, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китайские офтальмологи провели операцию на расстоянии 4200 км

    Китайские врачи впервые в мире провели дистанционную роботизированную операцию по введению препарата под сетчатку глаза на расстоянии более 4 200 километров, передает агентство Kazinform со ссылкой на местные СМИ.

    Китайские офтальмологи провели операцию на расстоянии 4200 км
    Фото: nfnews.com

    Операция была выполнена командой Центра офтальмологии Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу совместно со специалистами Главного госпиталя Синьцзянского производственно-строительного корпуса в Урумчи. С помощью технологии 5G хирурги управляли микроиглой в режиме реального времени, выполняя манипуляции на глазном дне с точностью до микрометра.

    Использованный офтальмологический робот отечественной разработки обеспечил стабильную связь между главным пультом управления в Гуанчжоу и операционной в Урумчи, что позволило провести высокоточную инъекцию менее чем за семь минут.

    — Сеть 5G оставалась стабильной, изображение — четким, а игла двигалась плавно, без дрожания, — отметили специалисты.

    Разработка роботизированной платформы заняла более двух лет. В июне 2023 года команда успешно провела эксперимент на животных, что подготовило почву для первой клинической операции, состоявшейся в Урумчи.

    По словам специалистов, успешное проведение операции ознаменовало переход Китая от экспериментального этапа к клиническому применению телероботизированной офтальмохирургии.

    Ранее мы писали, что Китай запретил экспериментальную хирургию при лечении болезни Альцгеймера.

    Теги:
    Китай Врачи Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают