Китай запретил экспериментальную хирургию при лечении болезни Альцгеймера

Согласно документу, отдельные медицинские учреждения начали применять процедуру анастомоза глубоких шейных лимфатических сосудов и узлов с венами в качестве метода лечения болезни Альцгеймера. По итогам экспертной оценки установлено, что новая технология находится на ранней стадии клинического изучения, ее показания и противопоказания не определены окончательно, а безопасность и эффективность не подтверждены надежными данными доказательной медицины.

На основании действующих регламентов было принято решение о запрете использования данной методики в клинической практике при лечении болезни Альцгеймера.

Местным органам здравоохранения поручено обеспечить прекращение применения указанной процедуры в подведомственных учреждениях, а также организовать последующее наблюдение за пациентами, которым уже было проведено данное вмешательство.

В комитете также отметили, что по мере накопления клинических данных будет проведена дополнительная экспертная оценка возможности применения инновационной технологии в медицинской практике.

В циркуляре подчеркивается, что в случае продолжения использования этой процедуры медицинскими организациями или специалистами после опубликования документа, виновные лица подлежат привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством КНР.

Ранее сообщалось об изобретении китайскими учеными нового способа лечения болезни Альцгеймера сообщалось в ноябре прошлого года.

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