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    21:00, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Китай запретил экспериментальную хирургию при лечении болезни Альцгеймера

    Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР издал циркуляр о запрете использования экспериментальной хирургической процедуры в терапии болезни Альцгеймера, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    врачи, операция, больница
    Фото: pixabay.com

    Согласно документу, отдельные медицинские учреждения начали применять процедуру анастомоза глубоких шейных лимфатических сосудов и узлов с венами в качестве метода лечения болезни Альцгеймера. По итогам экспертной оценки установлено, что новая технология находится на ранней стадии клинического изучения, ее показания и противопоказания не определены окончательно, а безопасность и эффективность не подтверждены надежными данными доказательной медицины.

    На основании действующих регламентов было принято решение о запрете использования данной методики в клинической практике при лечении болезни Альцгеймера.

    Местным органам здравоохранения поручено обеспечить прекращение применения указанной процедуры в подведомственных учреждениях, а также организовать последующее наблюдение за пациентами, которым уже было проведено данное вмешательство.

    В комитете также отметили, что по мере накопления клинических данных будет проведена дополнительная экспертная оценка возможности применения инновационной технологии в медицинской практике.

    В циркуляре подчеркивается, что в случае продолжения использования этой процедуры медицинскими организациями или специалистами после опубликования документа, виновные лица подлежат привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством КНР.

    Ранее сообщалось об изобретении китайскими учеными нового способа лечения болезни Альцгеймера сообщалось в ноябре прошлого года.

    Ранее мы писали о том, как в Казахстане лечат болезнь Альцгеймера.

    Теги:
    Китай Медицина Заболевания Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
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