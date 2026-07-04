Новый план по расширению участия женщин в вопросах мира и безопасности приняли в Казахстане

В Казахстане утвержден второй Национальный План действий по реализации повестки «Женщины. Мир. Безопасность» СБ ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

В Республике Казахстан утвержден второй План мероприятий по реализации резолюций 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в рамках повестки «Женщины. Мир. Безопасность» на 2026–2028 годы.

Документ направлен на обеспечение равноправного и всестороннего участия женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, укреплении мира и безопасности, предупреждении насилия в отношении женщин, а также расширению взаимодействия государства и гражданского общества.

Первый национальный План мероприятий заложил основу для интеграции гендерного измерения в государственную политику в сфере мира и безопасности, развития межведомственного взаимодействия и укрепления сотрудничества с институтами гражданского общества.

Новый План дополнен с учетом современных вызовов, включая климатические изменения, цифровизацию, киберугрозы, миграционные процессы и социально-экономические риски.

Всего План на 2026–2028 годы включает 40 мероприятий.

К реализации документа наряду с государственными органами будут привлечены местные исполнительные органы, неправительственные организации и международные партнеры.

Принятие второго Плана мероприятий подтверждает приверженность Казахстана международным обязательствам в рамках повестки «Женщины. Мир. Безопасность» и является важным шагом в укреплении гендерного равенства, повышении роли женщин в обеспечении мира и безопасности, а также формировании устойчивого и инклюзивного развития страны.

Отметим, в 2004 году СБ ООН призвал к реализации резолюций 1325 на национальных уровнях. В том же году ОБСЕ представила План действий по поддержке гендерного равенства, который обязал 57 государств-участников ОБСЕ поддерживать реализацию повестки «Женщины, мир и безопасность».

Ранее сообщалось, что новый институт по исследованию женщин в экономике запустят в Казахстане.