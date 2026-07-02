Новый институт по исследованию женщин в экономике запустят в Казахстане

В Казахстане будет создан независимый аналитический G-Index Institute, который позволит оценивать текущее состояние предпринимательства в стране и уровень вовлеченности женщин в экономику, передает корреспондент агентства Kazinform.

О запуске работы по формированию института объявили на IV пленарном заседании Global Businesswomen Council.

Как отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин, социальные проекты сегодня являются важным фактором технологического развития страны и устойчивого экономического роста. Они способствуют не только созданию экономической ценности, но и развитию человеческого капитала, появлению новых рабочих мест, а также повышению инвестиционной привлекательности как страны в целом, так и отдельных регионов.

— Именно поэтому инициатива G-Index представляется нам своевременной и весьма актуальной. Мы считаем, что создание аналитической платформы, которая позволит комплексно оценивать текущее состояние предпринимательства, уровень вовлеченности женщин в экономику и показатели регионального развития, будет способствовать принятию более эффективных управленческих решений и совершенствованию государственной политики, — сказал Коняшкин.

При этом, по его словам, G-Index не станет механизмом контроля или регулирования.

— G-Index рассматривается как аналитический инструмент, который позволит государству, бизнесу и экспертному сообществу опираться на объективные данные и доказательную базу при принятии решений, — пояснил вице-министр.

Он также заявил, что Министерство готово оказать всестороннюю поддержку разработке и развитию G-Index, в том числе посредством использования цифровой государственной инфраструктуры, возможностей электронного правительства, государственных данных и цифровых платформ.

Ранее сообщалось, что что женщины возглавляют почти половину субъектов МСБ в Казахстане.