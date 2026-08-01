Новый мост заменит аварийные переправы через реку Урал в ЗКО

На международной автомобильной трассе Актобе — Уральск — граница Российской Федерации планируется строительство нового мостового перехода через реку Урал. Проект реализуется по поручению Главы государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Проект направлен на обеспечение безопасного и бесперебойного движения на одном из наиболее загруженных участков дорожной сети Западно-Казахстанской области.

Как сообщили в министерстве, новый мост будет возведен рядом с действующими мостовыми сооружениями, которые по итогам технического обследования признаны аварийными. Реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надежное транспортное сообщение.

Фото: Министерство транспорта РК

Проект предусматривает строительство 8 километров автомобильной дороги, а также двух монолитных мостов: руслового длиной 513 метров и пойменного — 1710 метров.

В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование проекта, которое уже согласовано с уполномоченными государственными органами.

По данным Министерства транспорта, применение современных инженерных решений позволит повысить надежность транспортной инфраструктуры, увеличить пропускную способность участка и обеспечить безопасную эксплуатацию объекта в долгосрочной перспективе.

По итогам ознакомления с проектом руководство министерства поручило ускорить прохождение государственной экспертизы, в ближайшее время определить источник финансирования строительства и обеспечить строгий контроль качества на всех этапах реализации проекта.