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    Новый мост заменит аварийные переправы через реку Урал в ЗКО

    На международной автомобильной трассе Актобе — Уральск — граница Российской Федерации планируется строительство нового мостового перехода через реку Урал. Проект реализуется по поручению Главы государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    мост через урал
    Фото: Министерство транспорта РК

    Проект направлен на обеспечение безопасного и бесперебойного движения на одном из наиболее загруженных участков дорожной сети Западно-Казахстанской области.

    Как сообщили в министерстве, новый мост будет возведен рядом с действующими мостовыми сооружениями, которые по итогам технического обследования признаны аварийными. Реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надежное транспортное сообщение.

    мост минтранспорта
    Фото: Министерство транспорта РК

    Проект предусматривает строительство 8 километров автомобильной дороги, а также двух монолитных мостов: руслового длиной 513 метров и пойменного — 1710 метров.

    В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование проекта, которое уже согласовано с уполномоченными государственными органами.

    По данным Министерства транспорта, применение современных инженерных решений позволит повысить надежность транспортной инфраструктуры, увеличить пропускную способность участка и обеспечить безопасную эксплуатацию объекта в долгосрочной перспективе.

    По итогам ознакомления с проектом руководство министерства поручило ускорить прохождение государственной экспертизы, в ближайшее время определить источник финансирования строительства и обеспечить строгий контроль качества на всех этапах реализации проекта.

    Мост Казахстан Регионы Казахстана Река Урал Минтранспорта РК Строительство Граница
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор