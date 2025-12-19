Новый мост через Иртыш планируют достроить в Павлодаре к 2027 году

В 2025 году отремонтировали более 100 км автомобильных дорог республиканского значения.

— В текущем году в регионе выполнен ремонт более 600 км автомобильных дорог местного и республиканского значения. Большинство, 445 км дорог, местного значения, — сообщил глава региона.

Кроме того, в области отремонтировали улицы населенных пунктов. На эти цели направили 27,6 млрд тенге. В областных и районных центрах обновили 245 километров улиц на сумму 14,5 млрд тенге, еще 202 километра улиц населенных пунктов отремонтировали на 13,1 млрд тенге.

— В областном центре ведется строительство нового моста через реку Иртыш. На сегодня объем выполненных работ составляет 52%. Завершить проект планируется в 2027 году, — сказал аким.

Ранее аким региона сообщил, что Павлодарская область по итогам 11 месяцев текущего года привлекла более 1 трлн тенге инвестиций и заняла второе место в стране по темпам их роста.