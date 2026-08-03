Новый модульный ветпункт открыли в селе Мибулак области Ұлытау

В селе Мибулак области Ұлытау начал работу новый модульный ветеринарный пункт. Объект оснащен современным оборудованием и будет обслуживать один из крупнейших по поголовью скота сельских округов региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

В селе Мибулак области Ұлытау введен в эксплуатацию модульный ветеринарный пункт с площадкой для фиксации сельскохозяйственных животных (расколом). Объект построен в рамках Комплексного плана развития ветеринарной отрасли Республики Казахстан на 2026–2030 годы.

Новый пункт оборудован помещением для хранения ветеринарных препаратов с холодильными установками, служебными кабинетами, санитарным узлом, компьютерной техникой и системой пожарной безопасности. На прилегающей территории обустроены раскол и загон площадью 600 квадратных метров, где будут проводить вакцинацию, диагностику и другие ветеринарные мероприятия.

Фото: акимат области Ұлытау

По данным информационной системы идентификации сельскохозяйственных животных, в Мибулакском сельском округе насчитывается 17 715 голов крупного рогатого скота, 32 300 голов мелкого рогатого скота, 12 630 лошадей и 72 верблюда.

В ветеринарном пункте работают восемь специалистов, в том числе два ветеринарных врача, два фельдшера и три ветеринарных санитара. Для выездной работы служба обеспечена автомобилями UAZ Pickup Profi и Niva Legend.

Фото: акимат области Ұлытау

Как сообщили в профильном ведомстве, в 2026 году в области Ұлытау также завершено строительство 21 ветеринарного пункта и одной ветеринарной станции. В следующем году в регионе планируется построить еще 11 ветеринарных пунктов и 17 скотомогильников.

Напомним, в Казахстане до 2030 года планируют провести масштабную модернизацию системы ветеринарного контроля. На эти цели предусмотрено 144,9 млрд тенге.