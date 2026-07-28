Систему ветеринарного контроля модернизируют в Казахстане

В Казахстане до 2030 года планируют провести масштабную модернизацию системы ветеринарного контроля. На эти цели предусмотрено 144,9 млрд тенге, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Итоги работы Комитета ветеринарного контроля и надзора за первое полугодие 2026 года рассмотрели на совещании под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

По словам министра, по поручению Главы государства разработан Комплексный план развития ветеринарной отрасли на 2026–2030 годы. Документ предусматривает модернизацию всей системы — от укрепления инфраструктуры до внедрения полной прослеживаемости продукции животноводства по принципу «от фермы до стола».

Как сообщил председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Казбек Ташимов, на реализацию Комплексного плана предусмотрено 144,9 млрд тенге. Из них в 2026–2027 годах 66,2 млрд тенге направят на укрепление материально-технической базы ветеринарной службы, включая строительство и приобретение 2399 ветеринарных объектов. Ожидается, что это повысит доступность ветеринарных услуг в регионах и эффективность профилактических мероприятий.

Одним из ключевых направлений станет цифровая трансформация отрасли. Ведомство совершенствует информационные системы, автоматизирует процессы карантинирования животных при экспорте и развивает систему прослеживаемости продукции животноводства.

На объектах убоя планируется внедрить маркировку туш с использованием штрих-кодов, а предприятия общественного питания подключить к модулю «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

Кроме того, на базе Национального референтного центра по ветеринарии создаются инструменты прогнозирования эпизоотической ситуации с применением технологий искусственного интеллекта.

В министерстве отметили, что последовательная работа по обеспечению эпизоотического благополучия позволила Казахстану подтвердить международные статусы и самодекларации Всемирной организации здоровья животных по ряду особо опасных заболеваний, включая ящур, африканскую чуму лошадей, классическую и африканскую чуму свиней, а также грипп птиц.

Подводя итоги совещания, Айдарбек Сапаров поручил обеспечить постоянный мониторинг эпизоотической ситуации, усилить государственный ветеринарный контроль, ускорить реализацию Комплексного плана, а также обеспечить стабильную работу информационных систем ЕАСУ и ИСЖ с их последующей интеграцией с цифровыми платформами стран ЕАЭС и зарубежных партнеров.