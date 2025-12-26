Новый многопрофильный больничный комплекс введен в эксплуатацию в Риддере

В настоящее время в медицинском учреждении завершаются процедуры по получению всех необходимых разрешительных документов, после чего больница начнет принимать пациентов.

Современный больничный комплекс построен за счет средств возвращенных государству активов. Общая стоимость проекта составила 34,8 млрд тенге.

Для Риддера это по-настоящему историческое событие — более полувека в городе не возводились новые больницы, а существующее здание давно не соответствовало современным стандартам и не справлялось с нагрузкой.

Новый объект включает три здания общей площадью более 40 тысяч квадратных метров:

поликлинику на 500 посещений в смену (400 взрослых и 100 детей),

круглосуточный стационар на 200 коек,

отдельный пищеблок.

В стационаре предусмотрены терапевтическое, хирургическое, травматологическое, акушерско-гинекологическое, детское, реабилитационное и паллиативное отделения, а также отделение реанимации. Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием — от маммографа и цифрового рентгена до УЗИ-систем и автоматических анализаторов.

Фото: акимат ВКО

— Ранее основные корпуса больницы, включая педиатрическое отделение, были построены более 80 лет назад. Теперь обновленный комплекс станет современным многопрофильным медицинским учреждением. Здесь будут обслуживаться не только жители Риддера, но и население близлежащих населенных пунктов, — отметил аким ВКО.

Министр здравоохранения подчеркнула, что ввод такого объекта значительно повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей города горняков.

— Это важный шаг для системы здравоохранения региона. Жители Риддера смогут получать квалифицированную медицинскую помощь на месте, не выезжая в областной центр, а медицинские работники — работать в комфортных и современных условиях, — сказала Акмарал Альназарова.

Фото: акимат ВКО

На сегодняшний день в больничном комплексе завершается расстановка медицинского оборудования и мебели, акт приемки уже подписан и проходит регистрацию в органах юстиции. После завершения всех формальностей учреждение начнет полноценную работу.

Открытие нового больничного комплекса станет ключевым элементом обновления медицинской инфраструктуры Риддера и заметно улучшит качество жизни горожан.