Новый министр транспорта принес присягу в Правительстве
Новый министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства дал присягу служить народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Перед народом и президентом торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь! - сказал Нурлан Сауранбаев.
Напомним, 8 июня 2025 Марат Карабаев был освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан. 30 июня Указом Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен министром транспорта РК.