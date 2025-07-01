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    10:18, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Новый министр транспорта принес присягу в Правительстве

    Новый министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства дал присягу служить народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    САУРАНБАЕВ Нурлан Ермекович
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    - Перед народом и президентом торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь! - сказал Нурлан Сауранбаев.

    Напомним, 8 июня 2025 Марат Карабаев был освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан. 30 июня Указом Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен министром транспорта РК.

    Теги:
    Правительство РК Минтранспорта РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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